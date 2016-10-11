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Woman accused of trying to extort money from former New York Gov. Eliot Spitzer

Associated Press

Published: October 11, 2016 - 03:28 PM
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FILE - In this Sept. 10, 2013, file photo, former New York Gov. Eliot Spitzer delivers his concession speech at his election night party after losing the Democratic primary race for New York City comptroller in New York. A 26-year-old woman who accused Spitzer of assaulting her has been arrested for trying to extort money from him. Police said Svetlana Zakharova was arrested in New York on Monday, Oct. 10, 2016. (AP Photo/Tina Fineberg, File)


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