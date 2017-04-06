Woman pleads over girls ’gifted’ to suspected predator

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEhJTEFERUxQSElBOiBBIFBlbm5zeWx2YW5pYSB3b21hbiBhY2N1c2VkIG9mICYjODIyMDtn
aWZ0aW5nJiM4MjIxOyBoZXIgeW91bmcgZGF1Z2h0ZXJzIHRvIGEgbWFuIHdobyBjb25zaWRlcmVk
IHRoZW0gd2l2ZXMgaGFzIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGNoaWxkIGVuZGFuZ2VybWVudC48L3A+
PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IDQzLXllYXItb2xkIFNhdmlsbGEgU3RvbHR6ZnVzIGFuZCBoZXIg
aHVzYmFuZCBnb3QgZmluYW5jaWFsIGhlbHAgZnJvbSBzdXNwZWN0ZWQgcHJlZGF0b3IgTGVlIEth
cGxhbi48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgZm91bmQgMTEgZ2lybHMsIGFnZXMgNiB0byAxOCwgbGl2
aW5nIHdpdGggS2FwbGFuIHdoZW4gdGhleSBhcnJlc3RlZCBoaW0gaW4gc3VidXJiYW4gUGhpbGFk
ZWxwaGlhIGluIEp1bmUuIFRoZXkgYmVsaWV2ZSBzaXggd2VyZSBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQu
PC9wPjxwPk9uZSBnaXJsIGhhZCB0d28gY2hpbGRyZW4gd2l0aCBLYXBsYW4gYWZ0ZXIgbW92aW5n
IGluIGF0IGFnZSAxNC48L3A+PHA+U2F2aWxsYSBTdG9sdHpmdXMgYXdhaXRzIHNlbnRlbmNpbmcg
YWZ0ZXIgaGVyIHBsZWEgVGh1cnNkYXkgaW4gQnVja3MgQ291bnR5LiBIZXIgaHVzYmFuZCwgRGFu
aWVsIFN0b2x0emZ1cywgYW5kIEthcGxhbiBhcmUgc2V0IGZvciB0cmlhbCBpbiBNYXkuPC9wPjxw
PkF1dGhvcml0aWVzIHNheSBTYXZpbGxhIFN0b2x0emZ1cyBhbHNvIGxpdmVkIHdpdGggS2FwbGFu
IGZvciBzZXZlcmFsIHllYXJzIGFuZCB3YXMgY29uc2lkZXJlZCBvbmUgb2YgaGlzIHdpdmVzLjwv
cD48cD5UaGV5IHNheSB0aGUgY291cGxlIHRob3VnaHQgS2FwbGFuIHdhcyBoZWxwaW5nIHRoZW0g
JiM4MjIwO3RyYW5zaXRpb24gZnJvbSB0aGUgQW1pc2ggbGlmZXN0eWxlLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.