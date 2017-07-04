World news briefs — compiled July 4

PHA+Q0FOQURBPC9wPjxwPlUuUy4gd2lkb3cgYXBwbGllcyBmb3IgZnVuZHM8L3A+PHA+VGhlIGxh
d3llciBmb3IgdGhlIHdpZG93IG9mIGFuIEFtZXJpY2FuIHNvbGRpZXIga2lsbGVkIGluIEFmZ2hh
bmlzdGFuIHNhaWQgVHVlc2RheSB0aGV5IGhhdmUgZmlsZWQgYW4gYXBwbGljYXRpb24gc28gdGhh
dCBhbnkgbW9uZXkgcGFpZCBieSBDYW5hZGEgdG8gYSBmb3JtZXIgR3VhbnRhbmFtbyBCYXkgcHJp
c29uZXIgY29udmljdGVkIG9mIGtpbGxpbmcgaGltIHdpbGwgZ28gdG93YXJkIHRoZSB3aWRvdyBh
bmQgYW5vdGhlciBVLlMuIHNvbGRpZXIgaW5qdXJlZC4gRG9uIFdpbmRlciBtYWRlIHRoZSBjb21t
ZW50cyBhcyBhIGRlY2lzaW9uIGJ5IHRoZSBDYW5hZGlhbiBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGFwb2xvZ2l6
ZSBhbmQgZ2l2ZSBtaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIHRvIE9tYXIgS2hhZHIgY2FtZSB1bmRlciBt
b3VudGluZyBjcml0aWNpc20uIFRoZSBDYW5hZGlhbi1ib3JuIEtoYWRyIHdhcyAxNSB3aGVuIGhl
IHdhcyBjYXB0dXJlZCBieSBVLlMuIHRyb29wcyBhZnRlciBhIGZpcmVmaWdodCB0aGF0IHJlc3Vs
dGVkIGluIHRoZSBkZWF0aCBvZiBBcm15IHNwZWNpYWwgZm9yY2VzIG1lZGljIFNndC4gMXN0IENs
YXNzIENocmlzdG9waGVyIFNwZWVyIGFuZCBpbmp1cnkgb2YgU2d0LiBMYXluZSBNb3JyaXMsIHdo
byBsb3N0IGFuIGV5ZS4gIEtoYWRyIHdhcyBzdXNwZWN0ZWQgb2YgdGhyb3dpbmcgdGhlIGdyZW5h
ZGUgdGhhdCBraWxsZWQgU3BlZXIuPC9wPjxwPklyYXE8L3A+PHA+UHJpbWUgbWluaXN0ZXIgcHJh
aXNlcyB0cm9vcHM8L3A+PHA+SXJhcSYjODIxNztzIHByaW1lIG1pbmlzdGVyIG9uIFR1ZXNkYXkg
Y29uZ3JhdHVsYXRlZCBmaWdodGVycyBvbiAmIzgyMjA7dGhlIGJpZyB2aWN0b3J5IGluIE1vc3Vs
JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGV2ZW4gYXMgZmlnaHRpbmcgd2l0aCBJc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0
YW50cyBjb250aW51ZWQgaW4gTW9zdWwmIzgyMTc7cyBPbGQgQ2l0eSB3aGVyZSBJcmFxaSBmb3Jj
ZXMgYXJlIGFib3V0IDI1MCB5YXJkcyBmcm9tIHRoZSBUaWdyaXMgUml2ZXIgYW5kIGZhY2luZyBp
bmNyZWFzaW5nbHkgZmllcmNlIHJlc2lzdGFuY2UuICYjODIyMDtQcmFpc2UgYmUgdG8gR29kLCB3
ZSBtYW5hZ2VkIHRvIGxpYmVyYXRlIFtNb3N1bF0gYW5kIHByb3ZlZCB0aGUgb3RoZXJzIHdlcmUg
d3JvbmcsIHRoZSBwZW9wbGUgb2YgTW9zdWwgc3VwcG9ydGVkIGFuZCBzdG9vZCB3aXRoIG91ciBz
ZWN1cml0eSBmb3JjZXMgYWdhaW5zdCB0ZXJyb3Jpc20sJiM4MjIxOyBIYWlkZXIgYWwtQWJhZGkg
c2FpZC4gPC9wPjxwPkNVQkE8L3A+PHA+U3R1ZHkgcmV2ZWFscyByZWVmcyBoZWFsdGh5PC9wPjxw
PkEgam9pbnQgVS5TLi1DdWJhbiBleHBlZGl0aW9uIHRvIGV4cGxvcmUgdGhlIGlzbGFuZCYjODIx
NztzIGNvcmFsIHJlZWZzIHVuY292ZXJlZCBhIHN1cnByaXNpbmdseSBoZWFsdGh5IGVjb3N5c3Rl
bSBhbmQgbGFyZ2Ugc2Nob29scyBvZiBtYWNrZXJlbCB3aXRoIHNpZ25pZmljYW50IGNvbW1lcmNp
YWwgdmFsdWUsIHNjaWVudGlzdHMgc2FpZCBUdWVzZGF5LiBUaGUgc3R1ZHkgYWxzbyBmb3VuZCBh
bGFybWluZ2x5IGhpZ2ggbnVtYmVycyBvZiBpbnZhc2l2ZSBsaW9uZmlzaCwgYSBncm93aW5nIG1h
cmluZSBtZW5hY2UgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLiAmIzgyMjA7U29tZSBvZiB0aGUgbW9zdCBmYXNj
aW5hdGluZyByZXN1bHRzIGhhdmUgdG8gZG8gd2l0aCB3aWRlc3ByZWFkIGNvcmFsIGNvdmVyYWdl
LCBpbiBzb21lIGNhc2VzIHVwIHRvIDcwIGFuZCA4MCBwZXJjZW50IC4uLiBhbmQgc29tZSBzcGVj
aWVzIHdlIGJlbGlldmUgYXJlIG5ldywmIzgyMjE7IHNhaWQgUGF0cmljaWEgR29uemFsZXogb2Yg
dGhlIE1hcmluZSBJbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBDZW50ZXIgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgSGF2
YW5hLiA8L3A+PHA+TUVYSUNPPC9wPjxwPkFuY2llbnQgdHVubmVsIHVuZGVyIHB5cmFtaWQ8L3A+
PHA+QXJjaGFlb2xvZ2lzdHMgYXQgTWV4aWNvJiM4MjE3O3MgVGVvdGlodWFjYW4gcnVpbnMgaGF2
ZSBmb3VuZCBldmlkZW5jZSB0aGF0IHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgYnVpbGRlcnMgZHVnIGEgdHVu
bmVsIGJlbmVhdGggdGhlIFB5cmFtaWQgb2YgdGhlIE1vb24sIGFuZCByZXNlYXJjaGVycyBzYWlk
IG9uZSBvZiBpdHMgcHVycG9zZXMgbWF5IGhhdmUgYmVlbiB0byBlbXVsYXRlIHRoZSB1bmRlcndv
cmxkLiBUaGUgTmF0aW9uYWwgSW5zdGl0dXRlIG9mIEFudGhyb3BvbG9neSBhbmQgSGlzdG9yeSBz
YWlkIHJlc2VhcmNoZXJzIHVzZWQgYSBraW5kIG9mIGNvbXB1dGVyaXplZCB0b21vZ3JhcGh5IHNj
YW4gdG8gZGlzY292ZXIgdGhlIGFwcGFyZW50IHR1bm5lbCBhYm91dCAzMCBmZWV0IGJlbG93IHRo
ZSBzdXJmYWNlLiBFeHBlcnRzIHNheSB0aGUgdHVubmVscyBtYXkgYmUgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRo
IHNhY3JlZCBmbG93cyBvZiB3YXRlciBhbmQgdGhlIHVuZGVyd29ybGQuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVk
IGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.