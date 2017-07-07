World news briefs — compiled July 7

PHA+Q2FuYWRhPC9wPjxwPkdpdG1vIHBheW91dCBjb25maXJtZWQ8L3A+PHA+QW4gZXgtR3VhbnRh
bmFtbyBCYXkgcHJpc29uZXIgd2hvIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGtpbGxpbmcgYSBVLlMuIHNv
bGRpZXIgaW4gQWZnaGFuaXN0YW4gZ290IGFuIGFwb2xvZ3kgYW5kIGEgbXVsdGltaWxsaW9uLWRv
bGxhciBwYXltZW50IGZyb20gdGhlIENhbmFkaWFuIGdvdmVybm1lbnQgYWZ0ZXIgYSAyMDEwIGNv
dXJ0IHJ1bGluZyBzYWlkIGhpcyByaWdodHMgd2VyZSBhYnVzZWQsIENhbmFkYSBjb25maXJtZWQg
RnJpZGF5LiBBIGdvdmVybm1lbnQgc3RhdGVtZW50IHNhaWQgZGV0YWlscyBvZiB0aGUgc2V0dGxl
bWVudCB3aXRoIE9tYXIgS2hhZHIgd2VyZSBjb25maWRlbnRpYWwsIGJ1dCBhbiBvZmZpY2lhbCBm
YW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBkZWFsLCB3aG8gaW5zaXN0ZWQgb24gc3BlYWtpbmcgYW5vbnltb3Vz
bHksIHNhaWQgcHJldmlvdXNseSB0aGF0IGl0IHdhcyBmb3IgJDggbWlsbGlvbi4gVGhlIGdvdmVy
bm1lbnQgYW5kIEtoYWRyJiM4MjE3O3MgbGF3eWVycyBuZWdvdGlhdGVkIHRoZSBkZWFsLjwvcD48
cD5JcmFxPC9wPjxwPklTIHJldGFrZXMgcGFydHMgb2YgTW9zdWw8L3A+PHA+RGVzcGl0ZSBjbGlu
Z2luZyB0byBvbmx5IGEgc2xpdmVyIG9mIHRlcnJpdG9yeSBpbiBNb3N1bCwgSXNsYW1pYyBTdGF0
ZSBtaWxpdGFudHMgbWFuYWdlZCB0byBsYXVuY2ggYSBjb3VudGVyYXR0YWNrIEZyaWRheSB0aGF0
IHJldmVyc2VkIGRheXMgb2YgSXJhcWkgYXJteSB0ZXJyaXRvcmlhbCBnYWlucyBpbiBqdXN0IGEg
bWF0dGVyIG9mIGhvdXJzICYjODIxMjsgYSBzZXRiYWNrIHRoYXQgdW5kZXJzY29yZXMgdGhlIGZy
YWdpbGl0eSBvZiB0aGUgSXJhcWkgc2VjdXJpdHkgZm9yY2VzIGRlc3BpdGUgeWVhcnMgb2YgVS5T
Li1sZWQgY29hbGl0aW9uIHRyYWluaW5nLCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBpbnN0YWJpbGl0eSBsaWtl
bHkgdG8gZm9sbG93IHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgbGliZXJhdGlvbi4gPC9wPjxwPkVneXB0PC9w
PjxwPklTIGF0dGFjayBraWxscyAyMyBzb2xkaWVyczwvcD48cD5Jc2xhbWljIG1pbGl0YW50cyBh
dHRhY2tlZCBhIHJlbW90ZSBFZ3lwdGlhbiBhcm15IG91dHBvc3QgaW4gdGhlIFNpbmFpIFBlbmlu
c3VsYSB3aXRoIGEgc3VpY2lkZSBjYXIgYm9tYiBhbmQgaGVhdnkgbWFjaGluZS1ndW4gZmlyZSBG
cmlkYXksIGtpbGxpbmcgYXQgbGVhc3QgMjMgc29sZGllcnMgaW4gdGhlIGRlYWRsaWVzdCBhdHRh
Y2sgaW4gdGhlIHR1cmJ1bGVudCByZWdpb24gaW4gdHdvIHllYXJzLiBUaGUgSXNsYW1pYyBTdGF0
ZSBncm91cCBzYWlkIGluIGFuIG9ubGluZSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBpdCBoYWQgY2FycmllZCBv
dXQgdGhlIGF0dGFjayBhcyB0aGUgRWd5cHRpYW4gYXJteSB3YXMgcHJlcGFyaW5nIGFuIGFzc2F1
bHQgb24gSVMgcG9zaXRpb25zLjwvcD48cD5Ccml0aXNoIENvbHVtYmlhPC9wPjxwPjMsMDAwIHRv
bGQgdG8gZmxlZSBibGF6ZTwvcD48cD5BcyBtYW55IGFzIDMsMDAwIHJlc2lkZW50cyBpbiBjZW50
cmFsIEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEgaGF2ZSBiZWVuIHRvbGQgdG8gZXZhY3VhdGUgYXMgYSB3aW5k
LWZhbm5lZCB3aWxkZmlyZSBncm93cyBjbG9zZXIuIFRoZSBHdXN0YWZzZW4gd2lsZGZpcmUgYnJv
a2Ugb3V0IFRodXJzZGF5LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gQkMgV2lsZGZpcmUgU2VydmljZSBzcG9rZXNt
YW4gS2V2aW4gU2tyZXBuZWsuIEhlIHNhaWQgdGhlIDQuNi1zcXVhcmUtbWlsZSBibGF6ZSBpcyBi
dXJuaW5nIHdlc3Qgb2YgMTAwIE1pbGUgSG91c2UgYW5kIGl0cyBjYXVzZSBpcyBub3QgeWV0IGtu
b3duLiBBYm91dCAxMjAgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFyZSB3b3JraW5nIHRvIGJ1aWxkIGJyZWFrcyBu
ZWFyZXN0IHRvIHRoZSBjb21tdW5pdGllcyBvcmRlcmVkIHRvIGV2YWN1YXRlLjwvcD48cD5QT0xB
TkQ8L3A+PHA+RXZhY3VhdGlvbiBmb3IgV1dJSSBib21iIDwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBpbiBl
YXN0ZXJuIFBvbGFuZCBoYXZlIG9yZGVyZWQgYW4gZXZhY3VhdGlvbiBvZiBzb21lIDEwLDAwMCBw
ZW9wbGUgYW5kIHRoZSB0ZW1wb3JhcnkgY2xvc3VyZSBvZiB0aGUgcm9hZCB0byBCZWxhcnVzIG9u
IFN1bmRheSB0byBhbGxvdyBmb3IgdGhlIHJlbW92YWwgYW5kIGRlc3RydWN0aW9uIG9mIGEgbWFz
c2l2ZSBXb3JsZCBXYXIgSUkgYm9tYi4gVGhlIDEsMTAyLXBvdW5kIEdlcm1hbiBTVC01MDAgYm9t
YiB3YXMgZm91bmQgbGF0ZSBUaHVyc2RheSBkdXJpbmcgcm9hZCB3b3JrcyBpbiB0aGUgdG93biBv
ZiBCaWFseXN0b2suPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.