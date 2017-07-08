World news briefs — compiled July 8

PHA+U09VVEggQUZSSUNBPC9wPjxwPlUuUy4gcGxlZGdlcyAkNjMwIG1pbGxpb24gPC9wPjxwPlRo
ZSBVLlMuIG9uIFNhdHVyZGF5IGFubm91bmNlZCBtb3JlIHRoYW4gJDYzMCBtaWxsaW9uIGluIGFp
ZCBmb3IgWWVtZW4sIFNvbWFsaWEsIFNvdXRoIFN1ZGFuIGFuZCBOaWdlcmlhLCB3aGVyZSBjb25m
bGljdCBoYXMgaGVscGVkIHRvIGNhdXNlIHdoYXQgdGhlIFUuTi4gY2FsbHMgdGhlIHdvcmxkJiM4
MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBodW1hbml0YXJpYW4gY3Jpc2lzIGluIG1vcmUgdGhhbiA3MCB5ZWFycy4g
JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdHJ1bHkgYSBsaWZlLXNhdmluZyBnaWZ0LCYjODIyMTsgc2FpZCBEYXZp
ZCBCZWFzbGV5LCB0aGUgbmV3IEFtZXJpY2FuIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBVLk4uJiM4MjE3O3Mg
V29ybGQgRm9vZCBQcm9ncmFtLiAmIzgyMjA7V2Ugd2VsY29tZSBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlIGdsb2JhbCBodW1hbml0YXJpYW4gY3Jpc2lzLCBidXQgaGUg
d2FzIGFubm91bmNpbmcgYWlkIHRoYXQgQ29uZ3Jlc3MgYXBwcm92ZWQgbW9udGhzIGFnbyBhbmQg
dGhhdCBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIGRlbGF5ZWQsJiM4MjIxOyBSZXYuIERhdmlkIEJl
Y2ttYW5uLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIFdhc2hpbmd0b24tYmFzZWQgQ2hyaXN0aWFuIG9yZ2Fu
aXphdGlvbiBCcmVhZCBmb3IgdGhlIFdvcmxkLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LiBUaGUgdG90
YWwgVS5TLiBodW1hbml0YXJpYW4gYXNzaXN0YW5jZSB0byB0aGUgZm91ciBjb3VudHJpZXMgaXMg
bm93IG1vcmUgdGhhbiAkMS44IGJpbGxpb24gdGhpcyBmaXNjYWwgeWVhciwgdGhlIFUuUy4gQWdl
bmN5IGZvciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIERldmVsb3BtZW50IHNhaWQuPC9wPjxwPklSQVE8L3A+PHA+
Rm9yY2VzIHNheSB2aWN0b3J5IGlzIG5lYXI8L3A+PHA+SXJhcWkgY29tbWFuZGVycyBzYWlkIFNh
dHVyZGF5IHRoZWlyIGZvcmNlcyBhcmUgJiM4MjIwO3RlbnMgb2YgbWV0ZXJzJiM4MjIxOyBhd2F5
IGZyb20gZGVmZWF0aW5nIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGluIE1vc3VsLCBhIGRheSBh
ZnRlciBhIG1ham9yIGNvdW50ZXJhdHRhY2sgYnkgdGhlIG1pbGl0YW50cy4gVGhlIEpvaW50IE9w
ZXJhdGlvbnMgQ29tbWFuZCAmIzgyMjA7b3VyIHVuaXRzIGFyZSBzdGlsbCBjb250aW51aW5nIHRv
IGFkdmFuY2UgLi4uIE5vdCBtdWNoIGlzIGxlZnQgYmVmb3JlIG91ciBmb3JjZXMgcmVhY2ggdGhl
IHJpdmVyLiYjODIyMTsgSXJhcWkgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgbWFkZSBzaW1pbGFyIHByb25vdW5j
ZW1lbnRzIG92ZXIgdGhlIHBhc3Qgd2VlayBhcyBzZWN1cml0eSBmb3JjZXMgaGF2ZSBib3R0bGVk
IHRoZSBtaWxpdGFudHMgdXAgaW4gYSBzbGl2ZXIgb2YgdGhlIE9sZCBDaXR5IGFsb25nIHRoZSBU
aWdyaXMgUml2ZXIuIEJ1dCB0aGUgdHJvb3BzJiM4MjE3OyBwcm9ncmVzcyBoYXMgc2xvd2VkIGlu
IHJlY2VudCBkYXlzLiBUaGUgbWlsaXRhbnRzIGhvbGQgbGVzcyB0aGFuIDEgc3F1YXJlIG1pbGUg
b2YgdGVycml0b3J5LCBidXQgYXJlIHVzaW5nIGNpdmlsaWFucyBhcyBodW1hbiBzaGllbGRzLCBt
YWtpbmcgaXQgbmVhcmx5IGltcG9zc2libGUgZm9yIFUuUy4tbGVkIHdhcnBsYW5lcyB0byBmbHVz
aCB0aGVtIG91dC48L3A+PHA+U29tYWxpYTwvcD48cD5XZWIgb3V0YWdlIGNvc3RzIG1pbGxpb25z
PC9wPjxwPlNvbWFsaWEmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IHNheXMgYSB3aWRlc3ByZWFkIGludGVy
bmV0IG91dGFnZSB0aGF0IGJlZ2FuIHJvdWdobHkgdHdvIHdlZWtzIGFnbyBpcyBjb3N0aW5nIHRo
ZSBIb3JuIG9mIEFmcmljYSBuYXRpb24gYWJvdXQgJDEwIG1pbGxpb24gZWFjaCBkYXkgYW5kIGlz
IGEgJiM4MjIwO21ham9yIGRpc2FzdGVyLiYjODIyMTsgVGVsZWNvbW11bmljYXRpb25zIE1pbmlz
dGVyIEFiZGkgQW5zaHVyIEhhc3NhbiBzYWlkIFNhdHVyZGF5IHRoYXQgU29tYWxpYSBoYXMgbG9z
dCBtb3JlIHRoYW4gJDEzMCBtaWxsaW9uIHNvIGZhci4gVGhlIGxvc3Mgb2YgaW50ZXJuZXQgc2Vy
dmljZSBoYXMgc3BhcmtlZCBhbmdlciBhY3Jvc3MgU29tYWxpYSBhbmQgYWZmZWN0ZWQgdGhlIGNl
bnRyYWwgYW5kIHNvdXRoZXJuIHBhcnRzIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5IGluY2x1ZGluZyB0aGUgY2Fw
aXRhbCwgTW9nYWRpc2h1LiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2F5IHdoYXQgY2F1c2VkIHRoZSBvdXRh
Z2UsIGJ1dCBvZmZpY2lhbHMgYW5kIGludGVybmV0IHByb3ZpZGVycyBoYXZlIGF0dHJpYnV0ZWQg
dGhlIHByb2JsZW0gdG8gYSBjb21tZXJjaWFsIHNoaXAgdGhleSBzYWlkIGN1dCBhbiB1bmRlcnNl
YSBjYWJsZS48L3A+PHA+Q29uZ28gPC9wPjxwPlByZXNpZGVudGlhbCB2b3RlIGRlbGF5ZWQ8L3A+
PHA+Q29uZ28mIzgyMTc7cyBlbGVjdG9yYWwgY29tbWlzc2lvbiBzYXlzIGl0IGlzIG5vdCBwb3Nz
aWJsZSB0byBvcmdhbml6ZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb25zIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhp
cyB5ZWFyLiBUaGUgbW92ZSBnb2VzIGFnYWluc3QgYSBwb2xpdGljYWwgYWdyZWVtZW50IHdpdGgg
dGhlIG9wcG9zaXRpb24sIHdoaWNoIGhhcyBhY2N1c2VkIFByZXNpZGVudCBKb3NlcGggS2FiaWxh
IG9mIGNsaW5naW5nIHRvIHBvd2VyLiBUaGUgZWxlY3Rpb24gaGFzIGJlZW4gZGVsYXllZCBzaW5j
ZSBsYXN0IHllYXIuIDwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.