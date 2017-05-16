World news briefs — compiled May 16

PHA+Q2VudHJhbCBBZnJpY2FuIFJlcHVibGljPC9wPjxwPjE1LDAwMCBmbGVlIHZpb2xlbmNlPC9w
PjxwPkEgc2VyaWVzIG9mIGF0dGFja3MgaW4gcmVtb3RlIGFyZWFzIG9mIENlbnRyYWwgQWZyaWNh
biBSZXB1YmxpYyBoYXZlIGZvcmNlZCBvdmVyIDE1LDAwMCBwZW9wbGUgdG8gZmxlZSB0aGVpciBo
b21lcyBvdmVyIHRoZSBwYXN0IHdlZWsgd2hpbGUgYXQgbGVhc3QgMTMwIGFyZSBmZWFyZWQgZGVh
ZCwgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBUdWVzZGF5LiBBbW9uZyB0aGUgdmljdGltcyBhcmUgc2l4IFUu
Ti4gcGVhY2VrZWVwZXJzLCBtYXJraW5nIHRoZSBkZWFkbGllc3QgbW9udGggZm9yIHRoZSBtaXNz
aW9uIHNpbmNlIGl0IGJlZ2FuIGluIDIwMTQuIFRoZSBVLk4uIGhpZ2ggY29tbWlzc2lvbmVyIGZv
ciBodW1hbiByaWdodHMgd2FybmVkIHRoYXQgdGhlIHZpb2xlbmNlIGluIGFyZWFzIHByZXZpb3Vz
bHkgc3BhcmVkIG1ham9yIHNlY3RhcmlhbiBibG9vZHNoZWQgd2FzICYjODIyMDtoaWdobHkgd29y
cnlpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JcmFuPC9wPjxwPkFub3RoZXIgY2FuZGlkYXRlIGRyb3BzIG91
dDwvcD48cD5BIHJlZm9ybWlzdCBjYW5kaWRhdGUgZHJvcHBlZCBvdXQgb2YgSXJhbiYjODIxNztz
IHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlvbiBUdWVzZGF5IGFuZCB0aHJldyBoaXMgc3VwcG9ydCBiZWhp
bmQgUHJlc2lkZW50IEhhc3NhbiBSb3VoYW5pLCBpbiBhIHdpZGVseSBleHBlY3RlZCBtb3ZlIHRo
YXQgd2lsbCBzdHJlbmd0aGVuIHRoZSBpbmN1bWJlbnQmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBhZ2FpbnN0
IGEgaGFyZC1saW5lci4gSXJhbiBTZW5pb3IgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgRXNoYXEgSmFoYW5naXJp
JiM4MjE3O3MgbW92ZSBsZWF2ZXMganVzdCBmb3VyIGNhbmRpZGF0ZXMgYWZ0ZXIgYW5vdGhlciBj
b250ZW5kZXIgcXVpdCBNb25kYXkuIDwvcD48cD5VTklURUQgS0lOR0RPTTwvcD48cD5TdHVkeTog
SG9tZSBhYm9ydGlvbnMgc2FmZTwvcD48cD5NZWRpY2FsIGFib3J0aW9ucyBkb25lIGF0IGhvbWUg
d2l0aCBvbmxpbmUgaGVscCBhbmQgcGlsbHMgc2VudCBpbiB0aGUgbWFpbCBhcHBlYXIgdG8gYmUg
anVzdCBhcyBzYWZlIGFzIHRob3NlIGRvbmUgYXQgYSBjbGluaWMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIG5l
dyBzdHVkeS4gVGhlIHJlc2VhcmNoIHRyYWNrZWQgMSwwMDAgd29tZW4gaW4gSXJlbGFuZCBhbmQg
Tm9ydGhlcm4gSXJlbGFuZCB3aG8gdXNlZCBhIHdlYnNpdGUgcnVuIGJ5IGEgZ3JvdXAgY2FsbGVk
IFdvbWVuIG9uIFdlYi4gVG8gdXNlIHRoZSBzZXJ2aWNlLCB3b21lbiBjb21wbGV0ZSBhbiBvbmxp
bmUgZm9ybSwgd2hpY2ggaXMgcmV2aWV3ZWQgYnkgYSBkb2N0b3IuIFRoZXkgZ2V0IHR3byBkcnVn
cyBpbiB0aGUgbWFpbCwgbWlmZXByaXN0b25lIGFuZCBtaXNvcHJvc3RvbCwgd2l0aCBpbnN0cnVj
dGlvbnMgb24gaG93IHRvIHRha2UgdGhlIHBpbGxzLCB3aGljaCBoYXZlIGJlZW4gdXNlZCBzaW5j
ZSAxOTg4LiBBYm91dCA5NSBwZXJjZW50IHJlcG9ydGVkIHN1Y2Nlc3NmdWxseSBlbmRpbmcgdGhl
aXIgcHJlZ25hbmN5OyBuZWFybHkgYWxsIHdlcmUgbGVzcyB0aGFuIG5pbmUgd2Vla3MgcHJlZ25h
bnQuIExlc3MgdGhhbiAxMCBwZXJjZW50IHJlcG9ydGVkIHNpZGUgZWZmZWN0cy48L3A+PHA+U1dJ
VFpFUkxBTkQ8L3A+PHA+TWljcm9zb2Z0IGRvbmF0ZXMgJDUgbWlsbGlvbjwvcD48cD5NaWNyb3Nv
ZnQgc2FpZCBUdWVzZGF5IGl0IHdpbGwgY29udHJpYnV0ZSAkNSBtaWxsaW9uIG92ZXIgZml2ZSB5
ZWFycyB0byB0aGUgVS5OLiBodW1hbiByaWdodHMgb2ZmaWNlLCBhaWQgdGhlIGFnZW5jeSBjYWxs
ZWQgYSAmIzgyMjA7bGFuZG1hcmsgcGFydG5lcnNoaXAmIzgyMjE7IHRoYXQgY291bGQgcHJvZCBv
dGhlciBiaWcgZG9ub3JzLiBNaWNyb3NvZnQgcGxhbnMgdG8gZGV2ZWxvcCB0ZWNobm9sb2d5IHRv
IGhlbHAgJiM4MjIwO3ByZWRpY3QsIGFuYWx5emUgYW5kIHJlc3BvbmQgdG8gY3JpdGljYWwgaHVt
YW4gcmlnaHRzIHNpdHVhdGlvbnMmIzgyMjE7IGF0IGEgdGltZSBvZiBhcmJpdHJhcnkga2lsbGlu
Z3MsIHJhcGVzIGFuZCBvdGhlciBhYnVzZXMgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZC4gPC9wPjxwPkVhcnJp
bmdzIGZldGNoIHJlY29yZCBwcmljZTwvcD48cD5Tb3RoZWJ5JiM4MjE3O3Mgc29sZCBhIHBhaXIg
b2YgcGVhci1zaGFwZWQgZGlhbW9uZCBlYXJyaW5ncyBmb3IgYWJvdXQgJDUxIG1pbGxpb24gVHVl
c2RheSwgdGhvdWdoIHRoZSAxNC41NC1jYXJhdCBmbGF3bGVzcyBGYW5jeSBWaXZpZCBCbHVlIGRp
YW1vbmQgdGhhdCB3YXMgdGhlIGhpZ2hsaWdodCBmZWxsIHNob3J0IG9mIGV4cGVjdGF0aW9ucy4g
U29sZCBhcyBzZXBhcmF0ZSBsb3RzLCB0aGUgJiM4MjIwO0Fwb2xsbyBCbHVlJiM4MjIxOyBhbmQg
JiM4MjIwO0FydGVtaXMgUGluayYjODIyMTsgZGlhbW9uZHMgdG9nZXRoZXIgaGl0IGEgcmVjb3Jk
IGZvciBlYXJyaW5ncyBzb2xkIGF0IGF1Y3Rpb24uPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSBy
ZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.