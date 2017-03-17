World news — compiled March 17

PHA+VU5JVEVEIE5BVElPTlMgPC9wPjxwPldlYXBvbnMgYm91Z2h0IGFtaWQgZmFtaW5lPC9wPjxw
PlNvdXRoIFN1ZGFuJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCBpcyBzcGVuZGluZyBhdCBsZWFzdCBoYWxm
IGl0cyBidWRnZXQgb24gc2VjdXJpdHkgYW5kIHdlYXBvbnMgd2hpbGUgMTAwLDAwMCBwZW9wbGUg
YXJlIGR5aW5nIG9mIHN0YXJ2YXRpb24gZnJvbSBmYW1pbmUgY2F1c2VkIG1haW5seSBieSBhbiB1
cHN1cmdlIGluIG1pbGl0YXJ5IG9wZXJhdGlvbnMsIFUuTi4gZXhwZXJ0cyBzYWlkIGluIGEgbmV3
IHJlcG9ydC4gVGhlIGV4cGVydHMgbW9uaXRvcmluZyBVLk4uIHNhbmN0aW9ucyBhZ2FpbnN0IHRo
ZSB3b3JsZCYjODIxNztzIG5ld2VzdCBuYXRpb24gc2FpZCAxIG1pbGxpb24gbW9yZSBwZW9wbGUg
YXJlIG5lYXIgc3RhcnZhdGlvbiBhbmQgdGhvc2UgZGVzcGVyYXRlbHkgbmVlZGluZyBmb29kIGFy
ZSBleHBlY3RlZCB0byBncm93IHRvIDUuNSBtaWxsaW9uLiBUaGV5IGNhbGxlZCBvbiB0aGUgU2Vj
dXJpdHkgQ291bmNpbCB0byBpbXBvc2UgYW4gYXJtcyBlbWJhcmdvIGFuZCBlbmRvcnNlIGEgcHJv
YmUgaW50byBjcmltZXMgZHVyaW5nIHRoZSB3YXIuPC9wPjxwPjwvcD48cD5MZWFkZXIgcXVpdHMg
b3ZlciBJc3JhZWwgcmVwb3J0PC9wPjxwPlJpbWEgS2hhbGFmLCBoZWFkIG9mIGEgVS5OLiBhZ2Vu
Y3kgdGhhdCBwcm9tb3RlcyBkZXZlbG9wbWVudCBpbiBBcmFiIG5hdGlvbnMsIHJlc2lnbmVkIEZy
aWRheSBhZnRlciByZWZ1c2luZyB0byB3aXRoZHJhdyBhIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgcmVwb3J0LiBU
aGUgcmVwb3J0LCB3aGljaCBkcmV3IHN3aWZ0IGNyaXRpY2lzbSBmcm9tIFUuTi4gYW5kIElzcmFl
bGkgb2ZmaWNpYWxzLCBjb25jbHVkZWQgdGhhdCAmIzgyMjA7SXNyYWVsIGhhcyBlc3RhYmxpc2hl
ZCBhbiBhcGFydGhlaWQgcmVnaW1lIHRoYXQgc3lzdGVtYXRpY2FsbHkgaW5zdGl0dXRpb25hbGl6
ZXMgcmFjaWFsIG9wcHJlc3Npb24gYW5kIGRvbWluYXRpb24gb2YgdGhlIFBhbGVzdGluaWFuIHBl
b3BsZSBhcyBhIHdob2xlLiYjODIyMTsgS2hhbGFmIHNhaWQgc2hlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGFj
Y2VwdCBiZWluZyBwcmVzc3VyZWQgZnJvbSBVLk4uIFNlY3JldGFyeS1HZW5lcmFsIEFudG9uaW8g
R3V0ZXJyZXMgdG8gd2l0aGRyYXcgdGhlIHJlcG9ydC48L3A+PHA+TElCWUE8L3A+PHA+VGhvdXNh
bmRzIHByb3Rlc3QgbWlsaXRpYXM8L3A+PHA+VGhvdXNhbmRzIG9mIExpYnlhbnMgc3RhZ2VkIG1h
c3MgcHJvdGVzdHMgRnJpZGF5IGluIGEgcmFyZSBzaG93IG9mIGRlZmlhbmNlIGFnYWluc3QgcG93
ZXJmdWwgbWlsaXRpYXMgZW5jcm9hY2hpbmcgaW50byBMaWJ5YSYjODIxNztzIGNhcGl0YWwsIFRy
aXBvbGksIGFmdGVyIGRheXMgb2YgY2xhc2hlcyB0aGF0IGhhdmUgY2hvcHBlZCB0aGUgY2l0eSBp
bnRvIHdhcnJpbmcgZmllZmRvbXMuIFBpY2t1cHMgbW91bnRlZCB3aXRoIGFudGktYWlyY3JhZnQg
Z3VucyBhdHRhY2tlZCB0aGUgcHJvdGVzdGVycywgZm9yY2luZyBtYW55IHRvIGZsZWUsIG1lZGlh
IHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q09MT01CSUEgPC9wPjxwPlJlYmVscyB0dXJuIGluIGZp
cnN0IHdlYXBvbnM8L3A+PHA+Q29sb21iaWEmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHJlYmVsIGdyb3VwLCB0
aGUgUmV2b2x1dGlvbmFyeSBBcm1lZCBGb3JjZXMgb2YgQ29sb21iaWEsIGhhcyBoYW5kZWQgb3Zl
ciAxNDAgd2VhcG9ucyB0byBVLk4uIG9ic2VydmVycyBhcyBwYXJ0IG9mIGEgaGlzdG9yaWMgcGVh
Y2UgZGVhbC4gUHJlc2lkZW50IEp1YW4gTWFudWVsIFNhbnRvcyBzYWlkIHRoZSB3ZWFwb25zIGhh
bmRvZmYgd2lsbCAmIzgyMjA7YXNzdXJlIGEgc3RhYmxlIHBlYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9w
PjxwPlNQQUlOPC9wPjxwPkFjdGl2aXN0OiBTZXBhcmF0aXN0cyB0byBkaXNhcm08L3A+PHA+QmFz
cXVlIGNpdmlsIHNvY2lldHkgZ3JvdXBzIHdpbGwgZnVsbHkgZGlzYXJtIHNlcGFyYXRpc3QgZ3Jv
dXAgRVRBIGJ5IEFwcmlsIDgsIGEgRnJlbmNoIGFjdGl2aXN0IHdpdGggQmFzcXVlIHRpZXMgc2Fp
ZCBGcmlkYXkuIEVUQSBhbm5vdW5jZWQgYSBjZWFzZS1maXJlIGluIDIwMTEsIGJ1dCBTcGFpbiBh
bmQgRnJhbmNlIGhhdmUgcmVmdXNlZCB0byB0YWtlIHBhcnQgYW1pZCBFVEEtaW1wb3NlZCBjb25k
aXRpb25zLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.