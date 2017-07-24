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Yes, you can buy happiness - if you spend it to save time

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 03:52 PM
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FILE - In this Oct. 6, 2014 file photo, an example of a home delivered meal from Blue Apron seen in Concord, N.H. Despite the old saying, you can buy happiness, especially if you spend it to save yourself time, new research finds.Researchers surveyed more than 6,000 people in four countries and found that people who doled out cash to save them time, housekeeping, grocery delivery services, taxis, were happier than those who dont. (AP Photo/Matthew Mead, File)


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