By Kim Hone-McMahan
Beacon Journal staff writer
No place to stay: Homeless in Akron; women, kids join the ranks May 31,2017 07:29 PM GMT Kim Hone-McMahan Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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