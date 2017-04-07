All CATEGORIES
☰ Menu

Nordonia kindergartner who lost part of leg has plenty of company on journey to healing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 11:56 AM | Updated: April 7, 2017 - 02:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rushwood Elementary dancer Bella DiPenti, 6, flexes for a picture on Friday, at Rushwood Elementary School in Sagamore Hills. The Nordonia district supports Northfield Elementary School's kindergartner Tessa Puma by wearing pink. Tessa, a dancer, lost part of her left leg to a rare infection over the weekend. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

green09_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Science students get real-life experience discovering graves in old Green cemetery - 10:07 PM

GREEN: The almost 200-year-old first official cemetery in Green Township, now the city of Green, became a classroom this weekend.

keg09_03
Scavenging for fun as a grown-up: Akron holds first Easter Keg Hunt - 10:06 PM
Silver Lake considers proposal to cull deer population - 10:06 PM
Real responses for real news - 9:50 PM
Regional news briefs — April 9, 2017 - 10:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next