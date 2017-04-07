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Nordonia kindergartner who lost part of leg has plenty of company on journey to healing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 11:56 AM | Updated: April 7, 2017 - 02:35 PM
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Rushwood Elementary dancer Bella DiPenti, 6, flexes for a picture on Friday, at Rushwood Elementary School in Sagamore Hills. The Nordonia district supports Northfield Elementary School's kindergartner Tessa Puma by wearing pink. Tessa, a dancer, lost part of her left leg to a rare infection over the weekend. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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