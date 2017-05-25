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Court

Ohio judge rejects motion to dismiss charges against officer

By Dan Sewell
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 09:23 PM | Updated: May 26, 2017 - 09:06 AM

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