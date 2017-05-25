Ohio judge rejects motion to dismiss charges against officer

PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogSnVyeSBzZWxlY3Rpb24gYmVnYW4gVGh1cnNkYXkgdW5kZXIgdGlnaHQg
cmVzdHJpY3Rpb25zIGFmdGVyIGEganVkZ2UgcmVqZWN0ZWQgYSBkZWZlbnNlIG1vdGlvbiB0byBk
aXNtaXNzIGNoYXJnZXMgaW4gdGhlIHJldHJpYWwgb2YgYSB3aGl0ZSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciB3
aG8gZmF0YWxseSBzaG90IGFuIHVuYXJtZWQgYmxhY2sgbW90b3Jpc3QuPC9wPjxwPkF0dG9ybmV5
cyBmb3IgZm9ybWVyIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2luY2lubmF0aSBvZmZpY2VyIFJheSBUZW5zaW5n
IGZpbGVkIGEgbW90aW9uIFdlZG5lc2RheSBzYXlpbmcgY29tbWVudHMgbWFkZSBpbiBhbiBpbnRl
cnZpZXcgYnkgY291bnR5IHByb3NlY3V0b3IgSm9lIERldGVycyB2aW9sYXRlZCB0aGUganVkZ2Um
IzgyMTc7cyBnYWcgb3JkZXIgYW5kIHdlcmUgJiM4MjIwO2EgYmxhdGFudCBhdHRlbXB0JiM4MjIx
OyB0byBpbmZsdWVuY2UgYW5kIGJpYXMgcHJvc3BlY3RpdmUganVyb3JzLjwvcD48cD5IYW1pbHRv
biBDb3VudHkgSnVkZ2UgTGVzbGllIEdoaXogcnVsZWQgdGhhdCB0aGUgY29tbWVudHMgd2VyZW4m
IzgyMTc7dCAmIzgyMjA7ZWdyZWdpb3VzJiM4MjIxOyBlbm91Z2ggdG8gZGlzbWlzcyB0aGUgY2Fz
ZSwgYnV0IHNoZSB3YXJuZWQgcHJvc2VjdXRvcnMgdGhleSBjb3VsZCBiZSBoZWxkIGluIGNvbnRl
bXB0IG9mIGNvdXJ0IGlmIGFueW9uZSB2aW9sYXRlcyBoZXIgb3JkZXIgYWdhaW4uIEFuIGFzc2lz
dGFudCBwcm9zZWN1dG9yIGFwb2xvZ2l6ZWQuPC9wPjxwPk1vcmUgdGhhbiAyMDAgcHJvc3BlY3Rp
dmUganVyb3JzIHJlcG9ydGVkIHRvIHRoZSBIYW1pbHRvbiBDb3VudHkgY291cnRob3VzZSBmb3Ig
VGVuc2luZyYjODIxNztzIHJldHJpYWwgb24gbXVyZGVyIGFuZCB2b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdo
dGVyIGNoYXJnZXMgYWZ0ZXIgYSBodW5nIGp1cnkgbGFzdCBOb3ZlbWJlci4gVGVuc2luZywgMjcs
IHRlc3RpZmllZCBpbiBoaXMgZmlyc3QgdHJpYWwgdGhhdCBoZSBmZWFyZWQgZm9yIGhpcyBsaWZl
IHdoZW4gU2FtdWVsIER1Qm9zZSwgNDMsIHRyaWVkIHRvIGRyaXZlIGF3YXkgZHVyaW5nIGEgSnVs
eSAyMDE1IHRyYWZmaWMgc3RvcCBmb3IgYSBtaXNzaW5nIGZyb250IGxpY2Vuc2UgcGxhdGUuPC9w
PjxwPkdoaXogdG9sZCBwcm9zcGVjdGl2ZSBqdXJvcnMgdGhlaXIgaWRlbnRpdGllcyB3b3VsZCBi
ZSBwcm90ZWN0ZWQuIEpvdXJuYWxpc3RzIHdlcmUgYmFycmVkIGZyb20gcGhvdG9ncmFwaGluZyBv
ciByZWNvcmRpbmcgcG90ZW50aWFsIGp1cm9ycywgYW5kIHRoZXJlIHdhcyBpbmNyZWFzZWQgc2Vj
dXJpdHkgb3V0c2lkZSB0aGUgY291cnRyb29tLiBQcm90ZXN0ZXJzIG91dHNpZGUgdGhlIGNvdXJ0
aG91c2UgaGVsZCB1cCBzaWducyBkZW1hbmRpbmcganVzdGljZSBmb3IgRHVCb3NlLjwvcD48cD5Q
b3RlbnRpYWwganVyb3JzIHdpbGwgZmlsbCBvdXQgbGVuZ3RoeSBxdWVzdGlvbm5haXJlcyBiZWZv
cmUgY291cnRyb29tIHF1ZXN0aW9uaW5nIGJlZ2lucy4gVGhlIHF1ZXN0aW9ucyBoYXZlbiYjODIx
Nzt0IGJlZW4gbWFkZSBwdWJsaWMuPC9wPjxwPkluIGFuIGludGVydmlldyB3aXRoIFdDUE8tVFYg
dGhhdCB0cmlnZ2VyZWQgdGhlIGRlZmVuc2UgbW90aW9uLCBEZXRlcnMgc2FpZCwgYW1vbmcgb3Ro
ZXIgdGhpbmdzIGFib3V0IHRoZSBjYXNlLCB0aGF0IEdoaXogY291bGQgYWRkIGxlc3NlciBjaGFy
Z2VzIHRvIHRoZSBvcmlnaW5hbCB0d28gY2hhcmdlcyBmb3IgdGhlIGp1cnkgdG8gY29uc2lkZXIu
IFNvbWUgbGVnYWwgb2JzZXJ2ZXJzIGhhdmUgc3VnZ2VzdGVkIHJlY2tsZXNzIGhvbWljaWRlIG9y
IG5lZ2xpZ2VudCBob21pY2lkZSBjb3VsZCBiZSBjb25zaWRlcmVkLjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBE
b255ZXR0YSBCYWlsZXksIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgQmxhY2sgTGF3eWVycyBBc3NvY2lhdGlv
biBvZiBDaW5jaW5uYXRpLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgbm8gbGVzc2VyIGluY2x1
ZGVkIG9mZmVuc2VzIGFwcGVhcmVkIGFwcHJvcHJpYXRlIGFuZCB0aGF0IGhlciBncm91cCBkb2Vz
biYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgJiM4MjIwO3RoZXJlIGlzIGFueSBiYXNpcyYjODIyMTsgdG8gcHJl
c2VudCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIHRvIHRoZSBqdXJ5LjwvcD48cD5EZXRlcnMgcmV2YW1wZWQgdGhl
IHByb3NlY3V0aW9uIHRlYW0gZm9yIHRoZSByZXRyaWFsIGFuZCB0b29rIGhpbXNlbGYgb2ZmIHRo
ZSBjYXNlLiBIZSBhbHNvIHN1Z2dlc3RlZCB0aGUgY2FzZSBzaG91bGQgYmUgbW92ZWQgdG8gYW5v
dGhlciBjb3VudHkgYXdheSBmcm9tIGludGVuc2UgbG9jYWwgaW50ZXJlc3QsIGJ1dCBHaGl6IGhh
cyB2b2ljZWQgZGV0ZXJtaW5hdGlvbiB0byBrZWVwIGl0IGluIEhhbWlsdG9uIENvdW50eS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.