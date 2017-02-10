Ohio panel urges drug prevention programs in schools

PHA+Q09MVU1CVVM6IFdpdGggT2hpbyBpbiB0aGUgbWlkc3Qgb2YgYW4gb3Bpb2lkIGVwaWRlbWlj
LCBhIHN0YXRlIHBhbmVsIHJlY29tbWVuZGVkIEZyaWRheSB0aGF0IHN0dWRlbnRzIGZyb20ga2lu
ZGVyZ2FydGVuIHRvIDEydGggZ3JhZGUgYmUgdGF1Z2h0IGFib3V0IHRoZSBkYW5nZXJzIG9mIGRy
dWcgdXNlIGFuZCB0aGF0IHNjaG9vbHMgYmUgcmVxdWlyZWQgdG8gcmVwb3J0IGhvdyB0aGV5JiM4
MjE3O3JlIG1lZXRpbmcgcmVxdWlyZW1lbnRzIGZvciBkcnVnIGFidXNlIHByZXZlbnRpb24gZWR1
Y2F0aW9uLjwvcD48cD5MYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgYW5kIGRydWcgdHJlYXRtZW50IGVmZm9ydHMg
aGF2ZSByZWNlaXZlZCBjb25zaWRlcmFibGUgYXR0ZW50aW9uIGJ1dCBhcmVuJiM4MjE3O3QgZW5v
dWdoIHRvIGZ1bGx5IGRlYWwgd2l0aCB0aGUgb3Bpb2lkIGNyaXNpcywgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJh
bCBNaWtlIERlV2luZSBzYWlkIGFzIGhlIGFubm91bmNlZCB0aGUgY29tbWl0dGVlJiM4MjE3O3Mg
MTUgcmVjb21tZW5kYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHN0YXJ0
IHdpdGggcHJldmVudGlvbi4gV2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHN0YXJ0IHdpdGggZWR1Y2F0aW9u
LiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZ2V0IGluIGZyb250IG9mIGl0LCYjODIyMTsgRGVXaW5lIHNh
aWQuPC9wPjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUsIHdoaWNoIGhhcyBzdHVkaWVkIHRoZSBkcnVnIGVkdWNh
dGlvbiBpc3N1ZSBzaW5jZSBBdWd1c3QsIGluY2x1ZGVkIGxhd21ha2VycywgZWR1Y2F0b3JzLCBh
bmQgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIGZyb20gbGF3IGVuZm9yY2VtZW50LCB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUg
Y29tbXVuaXR5IGFuZCBzdGF0ZSBhZ2VuY2llcy4gSXRzIHJlcG9ydCBpcyBiZWluZyBzaGFyZWQg
d2l0aCB0aGUgZ292ZXJub3IsIGxlZ2lzbGF0b3JzIGFuZCBzY2hvb2wgb2ZmaWNpYWxzIGluIGhv
cGVzIHRoYXQgdGhleSYjODIxNztsbCBoZWxwIHN1cHBvcnQgYW5kIGltcGxlbWVudCB0aGUgcmVj
b21tZW5kYXRpb25zLjwvcD48cD5PaGlvIFNlbmF0ZSBQcmVzaWRlbnQgTGFycnkgT2Job2Ygc2Fp
ZCBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSBvcGlvaWQgY3Jpc2lzIGlzIGEgcHJpb3JpdHkgZm9yIGxhd21ha2Vy
cywgYnV0IGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB5ZXQgaGF2ZSBzcGVjaWZpY3MgYWJvdXQgYW55IGxlZ2lz
bGF0aW9uIGluIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSByZXBvcnQuPC9wPjxwPk9oaW8gYWxyZWFkeSByZXF1
aXJlcyBzY2hvb2xzIHRvIGluY2x1ZGUgcHJlc2NyaXB0aW9uIG9waW9pZCBhYnVzZSBwcmV2ZW50
aW9uIGluIGhlYWx0aCBlZHVjYXRpb24gYW5kIHRlYWNoIGFib3V0IHRoZSBkYW5nZXJzIG9mIHVz
aW5nIGRydWdzLCBhbGNvaG9sIGFuZCB0b2JhY2NvLCBidXQgaW1wbGVtZW50YXRpb24gdmFyaWVz
IGJlY2F1c2Ugbm8gc3BlY2lmaWMgY3VycmljdWx1bSBpcyBtYW5kYXRlZCBzdGF0ZXdpZGUuIFN1
cnZleXMgYWltZWQgYXQgZ2V0dGluZyBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IGlmIGFuZCBob3cg
c2Nob29scyBpbmNvcnBvcmF0ZSBkcnVnIGVkdWNhdGlvbiBoYXZlbiYjODIxNzt0IGRyYXduIGVu
b3VnaCByZXNwb25zZXMgdG8gZ2l2ZSBzdGF0ZSBvZmZpY2lhbHMgYSBjbGVhciBzdGF0ZXdpZGUg
cGljdHVyZSwgRGVXaW5lIHNhaWQuPC9wPjxwPkNvbW1pdHRlZSBtZW1iZXJzIGNhbGxlZCBmb3Ig
bW9yZSBjb25zaXN0ZW5jeSwgcmVjb21tZW5kaW5nIHRoYXQgc2Nob29scyBwcm92aWRlIGFnZS1h
cHByb3ByaWF0ZSwgZXZpZGVuY2UtYmFzZWQgZHJ1ZyBlZHVjYXRpb24gZm9yIGFsbCBncmFkZXMg
JiM4MjEyOyB3aXRoIHNwZWNpZmljIGN1cnJpY3VsdW0gZGVjaXNpb25zIHN0aWxsIG1hZGUgYXQg
dGhlIGxvY2FsIGxldmVsICYjODIxMjsgYW5kIHRoYXQgdGhlIHN0YXRlIHN0YXJ0IHJlcXVpcmlu
ZyBzY2hvb2xzIHRvIHJlcG9ydCBiYWNrIGFib3V0IHN1YnN0YW5jZSBhYnVzZSBlZHVjYXRpb24g
ZWZmb3J0cy4gVGhlIHBhbmVsIGFsc28gc3VnZ2VzdGVkIHRoYXQgc2Nob29scyBpbmNvcnBvcmF0
ZSBzdWJzdGFuY2UtYWJ1c2UgZWR1Y2F0aW9uIGluIHN1YmplY3RzIG90aGVyIHRoYW4gaGVhbHRo
OyBpbmNyZWFzZSBwYXJ0bmVyc2hpcHMgd2l0aCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgYW5kIGNvbW11bml0
eSBjb2FsaXRpb25zIG9uIHByZXZlbnRpb24gZWZmb3J0czsgYW5kIGludm9sdmUgZmFtaWxpZXMg
YW5kIHBlZXIgbGVhZGVycy48L3A+PHA+SXQgcmVjb21tZW5kZWQgdGhhdCBPaGlvIGV4dGVuZCBl
eGlzdGluZyBjb250ZW50IHN0YW5kYXJkcyBmb3Igc29jaWFsIGFuZCBlbW90aW9uYWwgbGVhcm5p
bmcgYmV5b25kIHRoZSB0aGlyZC1ncmFkZSBsZXZlbCBpbiBhbiBlZmZvcnQgaGVscCBlbnN1cmUg
c3R1ZGVudHMgbGVhcm4gc2tpbGxzIHN1Y2ggYXMgbWFuYWdpbmcgZW1vdGlvbnMgYW5kIG1ha2lu
ZyByZXNwb25zaWJsZSBkZWNpc2lvbnMuIFRoZSBjb21taXR0ZWUgYWxzbyB1cmdlZCBzdXBwb3J0
IGZvciBiZWZvcmUtIGFuZCBhZnRlci1zY2hvb2wgcHJvZ3JhbXMgdGhhdCB0YXJnZXQgaG91cnMg
d2hlbiBjaGlsZHJlbiBhcmUgY29uc2lkZXJlZCBtb3JlIGxpa2VseSB0byBnZXQgaW50byB0cm91
YmxlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.