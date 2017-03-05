18-year-old found dead inside car submerged in Ohio river

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEVBVEg6IEF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgcmVjb3ZlcmVkIHRoZSBib2R5IG9mIGEgY2VudHJh
bCBPaGlvIHRlZW5hZ2VyIHdobyBhcHBlYXJzIHRvIGhhdmUgY3Jhc2hlZCBoaXMgY2FyIGludG8g
dGhlIFNvdXRoIEZvcmsgTGlja2luZyBSaXZlciB3aGlsZSBuZWdvdGlhdGluZyBhIHNoYXJwIHR1
cm4uPC9wPjxwPkEgTGlja2luZyBDb3VudHkgZGl2ZSB0ZWFtIGZvdW5kIDE4LXllYXItb2xkIEph
eXNvbiBOZWxzb24sIG9mIEhlYXRoLCBkZWFkIGluc2lkZSBoaXMgc3VibWVyZ2VkLCBvdmVydHVy
bmVkIHZlaGljbGUgU2F0dXJkYXkuIEF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGlt
bWVkaWF0ZWx5IGNsZWFyIGV4YWN0bHkgaG93IGxvbmcgdGhlIGNhciBoYWQgYmVlbiB1bmRlciB3
YXRlciwgd2hldGhlciBzZXZlcmFsIGhvdXJzIG9yIG92ZXJuaWdodC48L3A+PHA+UG9saWNlIHNh
aWQgdGhleSBzdXNwZWN0IE5lbHNvbiBsb3N0IGNvbnRyb2wgb24gYSBjdXJ2ZSBvbiBMaWNraW5n
IFZpZXcgRHJpdmUgaW4gdGhlIGFyZWEgb2YgTGl2aW5nc3RvbiBDb3VydCBhbmQgdGhhdCBzcGVl
ZCB3YXMgcHJvYmFibHkgYSBmYWN0b3IuIE5vIGFsY29ob2wgb3IgZHJ1Z3Mgd2VyZSBpbmRpY2F0
ZWQuPC9wPjxwPk5lbHNvbiB3YXMgYSAyMDE2IGdyYWR1YXRlIG9mIEhlYXRoIEhpZ2ggU2Nob29s
LiBUaGUgc2Nob29sIGV4cHJlc3NlZCBpdHMgc3VwcG9ydCBmb3IgaGlzIGZhbWlseSBpbiBhIHBv
c3Qgb24gVHdpdHRlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.