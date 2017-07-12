2 Ohio school superintendents indicted in child rape case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVMTEVGT05UQUlORSwgT0hJTzogVHdvIE9oaW8gc2Nob29sIHN1cGVyaW50ZW5kZW50cyBo
YXZlIGJlZW4gaW5kaWN0ZWQgb24gY2hhcmdlcyByZWxhdGVkIHRvIHdoYXQgYXV0aG9yaXRpZXMg
c2F5IGFyZSBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCBhbGxlZ2F0aW9ucyBpbnZvbHZpbmcgYSBnaXJsIHVuZGVy
IGFnZSAxMy48L3A+PHA+T25saW5lIHJlY29yZHMgc2hvdyA1Mi15ZWFyLW9sZCBQYXRyaWNrIE8m
IzgyMTc7RG9ubmVsbCBhbmQgNDYteWVhci1vbGQgSGVhdGhlciBPJiM4MjE3O0Rvbm5lbGwsIGJv
dGggb2YgTGV3aXN0b3duLCB3ZXJlIGluIHRoZSBMb2dhbiBDb3VudHkgSmFpbCBhZnRlciB0aGVp
ciBhcnJlc3RzIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPlBhdHJpY2sgTyYjODIxNztEb25uZWxsLCBzdXBlcmlu
dGVuZGVudCBvZiB0aGUgSW5kaWFuIExha2UgTG9jYWwgU2Nob29scywgd2FzIGluZGljdGVkIFR1
ZXNkYXkgb24gcmFwZSwgc2V4dWFsIGJhdHRlcnkgYW5kIGdyb3NzIHNleHVhbCBpbXBvc2l0aW9u
IGNoYXJnZXMuIEhlYXRoZXIgTyYjODIxNztEb25uZWxsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBjaGlsZCBl
bmRhbmdlcmluZy4gU2hlJiM4MjE3O3Mgc3VwZXJpbnRlbmRlbnQgb2YgTWlkd2VzdCBSZWdpb25h
bCBFZHVjYXRpb24gU2VydmljZXMgQ2VudGVyIGluIEJlbGxlZm9udGFpbmUuPC9wPjxwPlRoZSBT
cHJpbmdmaWVsZCBOZXdzLVN1biByZXBvcnRzIHRoYXQgYSBwb2xpY2UgYWZmaWRhdml0IHNheXMg
dGhlIGdpcmwgYWxsZWdlZCBQYXRyaWNrIE8mIzgyMTc7RG9ubmVsbCB0b3VjaGVkIGhlciBpbmFw
cHJvcHJpYXRlbHkgd2hpbGUgaGlzIHdpZmUgZmFpbGVkIHRvIHJlcG9ydCB0aGUgYWxsZWdhdGlv
bnMgdG8gcG9saWNlLjwvcD48cD5QYXRyaWNrIE8mIzgyMTc7RG9ubmVsbCYjODIxNztzIGF0dG9y
bmV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXR1cm4gY2FsbHMgV2VkbmVzZGF5LiBDb3VydCByZWNvcmRzIGRv
biYjODIxNzt0IGxpc3QgYW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIGhpcyB3aWZlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.