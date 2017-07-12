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2 Ohio school superintendents indicted in child rape case

Associated Press

Published: July 12, 2017 - 02:34 PM

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Looks like raindrops will keep falling on our heads — at least through Friday.

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