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3 protesters sue Columbus, police; say hit by pepper spray

Associated Press

Published: July 12, 2017 - 02:32 PM | Updated: July 12, 2017 - 03:37 PM

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