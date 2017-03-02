3 teens accused in dozens of Ohio robberies, carjackings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBdXRob3JpdGllcyBpbiBPaGlvIHNheSBhIDE0LXllYXItb2xkIGFsbGVn
ZWQgcmluZ2xlYWRlciBhbmQgdHdvIG90aGVyIHRlZW5hZ2VycyBoYXZlIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQg
aW4gY29ubmVjdGlvbiB3aXRoIGRvemVucyBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIHJvYmJlcmllcyBhbmQgY2Fy
amFja2luZ3MgaW4gQ2xldmVsYW5kLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIGNhc2UgaW4gd2hpY2ggYSB3b21h
biBhbmQgaGVyIDcteWVhci1vbGQgc29uIHdlcmUgaGVsZCBhdCBndW5wb2ludC48L3A+PHA+V0pX
LVRWIHJlcG9ydHMgdGhlIHRlZW5zIGZhY2UgYSBjb21iaW5lZCAxMzMgY2hhcmdlcywgaW5jbHVk
aW5nIGFnZ3JhdmF0ZWQgcm9iYmVyeSBhbmQga2lkbmFwcGluZy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMg
YWxsZWdlIHRoZWlyIGNyaW1lcyBzdHJldGNoZWQgb3ZlciBzZXZlcmFsIHdlZWtzIGluIEphbnVh
cnkgYW5kIEZlYnJ1YXJ5LiBBIEN1eWFob2dhIENvdW50eSBhc3Npc3RhbnQgcHJvc2VjdXRvciBz
YXlzIHRoZSBib3kgd2hvIHdhcyBoZWxkIGF0IGd1bnBvaW50IHRyaWVkIHRvIGludGVydmVuZSBv
biBiZWhhbGYgb2YgaGlzIG1vdGhlciwgd2hvIHdhcyBwaXN0b2wtd2hpcHBlZCBpbiBmcm9udCBv
ZiBoZXIgeW91bmcgY2hpbGRyZW4uPC9wPjxwPlRoZSBkZWZlbmRhbnRzIHdlcmUgY2hhcmdlZCBh
cyBqdXZlbmlsZXMuIFByb3NlY3V0b3JzIGFyZSBzZWVraW5nIHRvIGhhdmUgYSAxNy15ZWFyLW9s
ZCBzdXNwZWN0JiM4MjE3O3MgY2FzZSBtb3ZlZCB0byBhZHVsdCBjb3VydCBhbmQgdG8gYWRkIHNw
ZWNpZmljYXRpb25zIHRvIHRoZSB5b3VuZ2VyIHRlZW5zJiM4MjE3OyBjYXNlcyB0aGF0IGNvdWxk
IGxlYWQgdG8gc3RpZmZlciBwdW5pc2htZW50LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.