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Animal kingdom

60-year-old gorilla, first to be born in a zoo, dies in Columbus

By Andrew Welsh-Huggins and Kantele Franko
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 07:16 PM
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In this Dec. 22, 2016 photo, Colo, the world's first gorilla born in a zoo, sits inside her enclosure during her 60th birthday party at the Columbus Zoo and Aquarium. The Zoo said Tuesday that Colo, the oldest known gorilla in the U.S., died in her sleep less than a month after her 60th birthday. (AP Photo/Ty Wright)


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