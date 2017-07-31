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8 Ohio men serving life without parole for homicide as teens

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 07:22 AM
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This undated photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction in 2017 shows T.J. Lane, serving a life sentence without parole for a Feb. 27, 2012, shooting at a Chardon, Ohio high school that killed three teenage boys, when Lane was 17. States are taking a new look at juvenile life without parole after the U.S. Supreme Court in 2016 applied its ban on no-parole sentences for minors retroactively, and said that all but the rare irredeemable juvenile offender should have a chance at parole one day. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP)


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