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911 dispatcher has disciplinary hearing in Tamir Rice case

Associated Press

Published: February 28, 2017 - 03:43 PM
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FILE  In this Dec. 29, 2015, file photo, "R.I.P. Tamir Rice" is written on a wooden post near a makeshift memorial at the gazebo where a white patrol officer fatally shot the boy on Nov. 22, 2014, outside the Cudell Recreation Center in Cleveland. A disciplinary hearing for 911 dispatcher Constance Hollinger took place Friday, Feb. 24, 2017, with Hollinger facing possible suspension for up to 10 days on internal disciplinary charges for what the city said was her failure to pass on relevant information to another dispatcher. (AP Photo/Tony Dejak, File)


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