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A 2nd mistrial: Jury deadlocks in Ohio cop’s murder retrial

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 02:22 PM
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Former University of Cincinnati police officer Raymond Tensing listens as Hamilton County Common Pleas Judge Leslie Ghiz tells the jury to continue deliberations after the jury said they are deadlocked during Tensing's trial on Friday, June 23, 2017 in Cincinnati. Tensing is charged with murder and voluntary manslaughter in the shooting of unarmed black motorist Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (Cara Owsley /The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


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