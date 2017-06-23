A second mistrial: Jury deadlocks in Ohio cop’s murder retrial

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQSBtaXN0cmlhbCB3YXMgZGVjbGFyZWQgRnJpZGF5IGluIHRoZSBtdXJk
ZXIgcmV0cmlhbCBvZiBhIHdoaXRlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2luY2lubmF0aSBwb2xpY2Ugb2Zm
aWNlciBhZnRlciB0aGUganVyeSBzYWlkIGl0IHdhcyBob3BlbGVzc2x5IGRlYWRsb2NrZWQgb24g
Y2hhcmdlcyBpbiB0aGUgZmF0YWwgdHJhZmZpYyBzdG9wIHNob290aW5nIG9mIGFuIHVuYXJtZWQg
YmxhY2sgbW90b3Jpc3QuPC9wPjxwPlRoZSBIYW1pbHRvbiBDb3VudHkganVyeSBoYWQgZGVsaWJl
cmF0ZWQgc29tZSAzMCBob3VycyBvdmVyIGZpdmUgZGF5cyBhZnRlciBnZXR0aW5nIHRoZSBjYXNl
IE1vbmRheS4gVGhlIGp1cm9ycyBoYWQgdG9sZCBKdWRnZSBMZXNsaWUgR2hpeiBlYXJsaWVyIEZy
aWRheSB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gcmVhY2ggYSB2ZXJkaWN0IGluIHRoZSB0cmlh
bCBvZiBPZmZpY2VyIFJheSBUZW5zaW5nLCBidXQgR2hpeiBzZW50IHRoZW0gYmFjayB0byB0cnkg
YWdhaW4uPC9wPjxwPlRoZSBqdXJ5IG9uIEZyaWRheSBhZnRlcm5vb24gdG9sZCB0aGUganVkZ2Ug
dGhleSB3ZXJlIGFsbW9zdCBldmVubHkgc3BsaXQgaW4gdGhlaXIgdm90ZXMgYW5kIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBhbnRpY2lwYXRlIGNvbWluZyB0byBhIGRlY2lzaW9uLiBHaGl6IHRoZW4gZGVjbGFyZWQg
YSBtaXN0cmlhbC48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IHRyaWFsIGFnYWluc3QgdGhlIDI3LXllYXItb2xk
IFRlbnNpbmcgYWxzbyBlbmRlZCBpbiBhIG1pc3RyaWFsIGFmdGVyIHRoZSBqdXJ5IGRlbGliZXJh
dGVkIDI1IGhvdXJzIG92ZXIgZm91ciBkYXlzIGluIE5vdmVtYmVyIHdpdGhvdXQgcmVhY2hpbmcg
YSB2ZXJkaWN0LiBJdCB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGNsZWFyIGlmIHByb3NlY3V0b3JzIGlu
dGVuZCB0byAmIzgyMzI7dHJ5IHRoZSBjYXNlIGZvciBhIHRoaXJkIHRpbWUuPC9wPjxwPlRlbnNp
bmcgc2hvdCA0My15ZWFyLW9sZCBTYW0gRHVCb3NlIGluIHRoZSBoZWFkIGFmdGVyIHB1bGxpbmcg
aGltIG92ZXIgZm9yIGEgbWlzc2luZyBmcm9udCBsaWNlbnNlIHBsYXRlIG9uIEp1bHkgMTksIDIw
MTUuPC9wPjxwPkFzIGluIGhpcyBmaXJzdCB0cmlhbCwgVGVuc2luZyB0ZXN0aWZpZWQgaW4gaGlz
IG93biBkZWZlbnNlIGFuZCBzYWlkIGhlIGZlYXJlZCBoZSBjb3VsZCBiZSBkcmFnZ2VkIG9yIHJ1
biBvdmVyIGFzIER1Qm9zZSB0cmllZCB0byBkcml2ZSBhd2F5LiBIZSB3YXMgaW4gdGVhcnMgYXQg
c29tZSBwb2ludHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIG1lYW50IHRvIHN0b3AgdGhlIHRocmVhdCwmIzgy
MjE7IGhlIHRvbGQganVyb3JzIGxhc3Qgd2Vlay4gJiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IHNob290
IHRvIGtpbGwgaGltLiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzaG9vdCB0byB3b3VuZCBoaW0uIEkgc2hvdCB0
byBzdG9wIGhpcyBhY3Rpb25zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCByZXBlYXRl
ZGx5IHRoZSBldmlkZW5jZSBjb250cmFkaWN0ZWQgVGVuc2luZyYjODIxNztzIHN0b3J5LiBBbiBl
eHBlcnQgaGlyZWQgYnkgcHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCBoaXMgZnJhbWUtYnktZnJhbWUgYW5hbHlz
aXMgb2YgdGhlIGZvcm1lciBvZmZpY2VyJiM4MjE3O3MgYm9keSBjYW1lcmEgdmlkZW8gc2hvd2Vk
IHRoZSBvZmZpY2VyIHdhcyBub3QgYmVpbmcgZHJhZ2dlZCBieSB0aGUgY2FyLjwvcD48cD5SZXN0
cnVjdHVyaW5nPC9wPjxwPlRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENpbmNpbm5hdGkgZmlyZWQgVGVuc2lu
ZyBsYXN0IHllYXIgYWZ0ZXIgaGlzIGluZGljdG1lbnQuIEl0IHJlc3RydWN0dXJlZCBpdHMgcHVi
bGljIHNhZmV0eSBkZXBhcnRtZW50IGFuZCBtYWRlIG90aGVyIHBvbGljaW5nIHJlZm9ybXMuPC9w
PjxwPlRoZSB1bml2ZXJzaXR5IHJlYWNoZWQgYSAkNS4zIG1pbGxpb24gc2V0dGxlbWVudCB3aXRo
IER1Qm9zZSYjODIxNztzIGZhbWlseSwgaW5jbHVkaW5nIGZyZWUgdW5kZXJncmFkdWF0ZSB0dWl0
aW9uIGZvciBEdUJvc2UmIzgyMTc7cyAxMyBjaGlsZHJlbi48L3A+PHA+VGhlIGNhc2UgaXMgYW1v
bmcgc2V2ZXJhbCBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgaW4gcmVjZW50IHllYXJzIHRoYXQgaGF2ZSBy
YWlzZWQgYXR0ZW50aW9uIHRvIGhvdyBwb2xpY2UgZGVhbCB3aXRoIGJsYWNrIHBlb3BsZS4gSXQm
IzgyMTc7cyBhbHNvIGFtb25nIGNhc2VzIHRoYXQgc2hvdyB0aGUgZGlmZmljdWx0aWVzIHByb3Nl
Y3V0b3JzIGZhY2UgaW4gZ2FpbmluZyBjb252aWN0aW9ucyBhZ2FpbnN0IHBvbGljZSBmb3Igb24t
ZHV0eSBzaG9vdGluZ3MuPC9wPjxwPkEganVyeSBsYXN0IHdlZWsgYWNxdWl0dGVkIGEgTWlubmVz
b3RhIG9mZmljZXIgd2hvIGZhdGFsbHkgc2hvdCBQaGlsYW5kbyBDYXN0aWxlIGR1cmluZyBhIHRy
YWZmaWMgc3RvcC48L3A+PHA+QW5kIGp1cm9ycyBXZWRuZXNkYXkgYWNxdWl0dGVkIGEgYmxhY2sg
cG9saWNlIG9mZmljZXIgb2YgZmlyc3QtZGVncmVlIHJlY2tsZXNzIGhvbWljaWRlIGluIHRoZSBk
ZWF0aCBvZiBhIGJsYWNrIE1pbHdhdWtlZSBtYW4gd2hvIHRocmV3IGF3YXkgdGhlIGd1biBoZSB3
YXMgY2FycnlpbmcgZHVyaW5nIGEgYnJpZWYgZm9vdCBjaGFzZSBhZnRlciBhIHRyYWZmaWMgc3Rv
cC48L3A+PHA+RGVhZGxvY2tlZCBqdXJ5PC9wPjxwPkp1cm9ycyBpbiB0aGUgVGVuc2luZyBjYXNl
IGJlZ2FuIGRlbGliZXJhdGlvbnMgTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbi4gVGhleSBzdWJtaXR0ZWQgYSBx
dWVzdGlvbiBUdWVzZGF5IGFib3V0IHRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBhIHBpZWNlIG9mIGV2aWRlbmNl
LjwvcD48cD5BdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIHRoZXkgY2FtZSBpbnRvIHRoZSBjb3VydHJv
b20gd2hlcmUgdGhlIGp1ZGdlIHByYWlzZWQgdGhlaXIgd29yayBhbmQgZW5jb3VyYWdlZCB0aGVt
IHRvICYjODIyMDtoYW5nIGluIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gRnJpZGF5IG1vcm5pbmcs
IGFmdGVyIGp1cm9ycyBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBkZWFkbG9ja2VkIG9uIGJvdGggbXVyZGVyIGFu
ZCBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgY2hhcmdlcywgR2hpeiBzZW50ICYjODIzMjt0aGVtIGJhY2sgdG8gdGhl
IGRlbGliZXJhdGluZyByb29tIHdoZXJlLCBzaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO0hvcGVmdWxseSwgeW91
JiM4MjE3O3JlIGFibGUgdG8gcmVzb2x2ZSB5b3VyIGRlYWRsb2NrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2hp
eiBnYXZlIHRoZSBqdXJ5IG9mIG5pbmUgd2hpdGVzIGFuZCB0aHJlZSBibGFja3MgZm9ybWFsIGlu
c3RydWN0aW9ucyB0byByZS1leGFtaW5lIHRoZWlyIHZpZXdzIGFuZCBsaXN0ZW4gdG8gb25lIGFu
b3RoZXImIzgyMTc7cyBvcGluaW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIHlvdXIgZHV0eSB0byBk
ZWNpZGUgdGhlIGNhc2UgaWYgeW91IGNhbiBjb25zY2llbnRpb3VzbHkgZG8gc28sJiM4MjIxOyBz
aGUgc2FpZC48L3A+PHA+U2hlIGRlY2xhcmVkIGEgbWlzdHJpYWwgYWZ0ZXIgdGhleSBjYW1lIGJh
Y2sgZGVhZGxvY2tlZCBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB0aW1lLjwvcD48cD5UaGUganVyeSBpbiBUZW5z
aW5nJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgdHJpYWwgY29uc2lzdGVkIG9mIDEwIHdoaXRlcyBhbmQgdHdvIGJs
YWNrcy48L3A+PHA+R2hpeiBjb250aW51ZXMgdG8gcmVzdHJpY3QgbWVkaWEgY292ZXJhZ2UuIE5l
d3Mgb3JnYW5pemF0aW9ucyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgaGF2ZSBhIHBl
bmRpbmcgbGF3c3VpdCBhZ2FpbnN0IGhlciByZXN0cmljdGlvbnMgb24gdGhlIHVzZSBvZiBjZWxs
cGhvbmVzIGFuZCBvdGhlciBlbGVjdHJvbmljIGRldmljZXMuPC9wPjxwPlRvIGNvbnZpY3QgVGVu
c2luZyBvZiBtdXJkZXIsIGp1cm9ycyBoYWQgdG8gZmluZCBoZSBwdXJwb3NlbHkga2lsbGVkIER1
Qm9zZS48L3A+PHA+VGhlIGNoYXJnZSBjYXJyaWVzIGEgcG9zc2libGUgc2VudGVuY2Ugb2YgMTUg
eWVhcnMgdG8gbGlmZSBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPlRoZSB2b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVy
IGNoYXJnZSBtZWFucyBraWxsaW5nIGR1cmluZyBzdWRkZW4gcGFzc2lvbiBvciBhIGZpdCBvZiBy
YWdlLjwvcD48cD5UaGF0IGNhcnJpZXMgYSBwb3NzaWJsZSBzZW50ZW5jZSBvZiB0aHJlZSB0byAx
MSB5ZWFycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.