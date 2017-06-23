All CATEGORIES
☰ Menu

Police slaying

A second mistrial: Jury deadlocks in Ohio cop’s murder retrial

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 02:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former University of Cincinnati police officer Raymond Tensing listens as Hamilton County Common Pleas Judge Leslie Ghiz tells the jury to continue deliberations after the jury said they are deadlocked during Tensing's trial on Friday, June 23, 2017 in Cincinnati. Tensing is charged with murder and voluntary manslaughter in the shooting of unarmed black motorist Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (Cara Owsley /The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


MORE IN NEWS

Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstaet 8k & 1 Mile

Perfect weather contributed to course records breaking at the National Interstate 8k & 1 Mile race Saturday, the first of three events in the Akron Marathon Race Series.

dyer25_03
Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine
zima
Zima is back for the zummer; readers ready for nostalgia in a bottle
blueline25_01
Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race
Summit County program to help juvenile human-trafficking victims receives final state certification
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next