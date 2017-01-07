After melee, Beachwood Place’s youth restrictions begin

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBbiB1cHNjYWxlIHN1YnVyYmFuIENsZXZlbGFuZCBzaG9wcGluZyBtYWxs
IHdoZXJlIHBvbGljZSBicm9rZSB1cCBhIHBvc3QtQ2hyaXN0bWFzIG1lbGVlIHdpdGggcGVwcGVy
IHNwcmF5IGpvaW5lZCBvdGhlciBzaG9wcGluZyBjb21wbGV4ZXMgaW4gT2hpbyBhbmQgdGhlIFUu
Uy4gIGluIHJlc3RyaWN0aW5nIGNoaWxkcmVuIDE3IG9yIHlvdW5nZXIgZnJvbSBlbnRlcmluZyBk
dXJpbmcgY2VydGFpbiB3ZWVrZW5kIGhvdXJzLjwvcD48cD5CZWFjaHdvb2QgUGxhY2UgYW5ub3Vu
Y2VkIGxhc3Qgd2VlayBuZXcgcnVsZXMgdGhhdCBqdXZlbmlsZXMgbXVzdCBiZSBhY2NvbXBhbmll
ZCBieSBhIHBhcmVudCBvciBhbiBhZHVsdCAyMSB5ZWFycyBvciBvbGRlciBhZnRlciA1IHAubS4g
RnJpZGF5cyBhbmQgU2F0dXJkYXlzLjwvcD48cD5UaGUgbmV3IHJ1bGVzIHdlcmUgcHV0IGluIHBs
YWNlIGxlc3MgdGhhbiB0d28gd2Vla3MgYWZ0ZXIgcG9saWNlIGFuZCBzZWN1cml0eSBvZmZpY2lh
bHMgaW4gQmVhY2h3b29kIGFuZCBhdCBtYWxscyBpbiBvdGhlciBzdGF0ZXMgd2VyZSBjb25mcm9u
dGVkIGJ5IGxhcmdlIGdyb3VwcyBvZiBwZW9wbGUgZmlnaHRpbmcgYW5kIGNhdXNpbmcgZGlzdHVy
YmFuY2VzIG9uIERlYy4gMjYuIEh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSB3ZXJlIHJlcG9ydGVkbHkgaW52
b2x2ZWQgaW4gdGhlIEJlYWNod29vZCBQbGFjZSBtZWxlZS48L3A+PHA+QmVhY2h3b29kIHBvbGlj
ZSBhcnJlc3RlZCBvbmUganV2ZW5pbGUgdGhhdCBuaWdodCBhbmQgbGFzdCB3ZWVrIGFycmVzdGVk
IGEgMTQteWVhci1vbGQgZ2lybCBhbmQgYSA0MS15ZWFyLW9sZCB3b21hbiBhZnRlciB2aWV3aW5n
IGFuIG9ubGluZSB2aWRlbyBvZiBhIGZpZ2h0IGluIHRoZSBtYWxsJiM4MjE3O3MgZm9vZCBjb3Vy
dC4gUG9saWNlIHNhaWQgdGhlIHdvbWFuIHdhcyBlbmNvdXJhZ2luZyBqdXZlbmlsZXMgdG8gZmln
aHQuPC9wPjxwPkxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhdXRob3JpdGllcyBoYXZlIHNhaWQgdGhlIGRpc3R1
cmJhbmNlcyBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIHNwdXJyZWQgYnkgc29jaWFsIG1lZGlhLiBQcm9ibGVtcyBh
bHNvIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQgdGhlIHNhbWUgZGF5LCB1c3VhbGx5IGEgYnVzeSBzaG9wcGluZyBk
YXksIGF0IG1hbGxzIGluIENvbG9yYWRvLCBDb25uZWN0aWN1dCwgQXJpem9uYSwgSWxsaW5vaXMs
IEtlbnR1Y2t5LCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgTmV3IFlvcmssIE5ldyBKZXJzZXksIFRlbm5lc3Nl
ZSwgVGV4YXMgYW5kIFBlbm5zeWx2YW5pYS4gTm8gZXZpZGVuY2UgaGFzIGVtZXJnZWQgdGhhdCB0
aGUgZGlzdHVyYmFuY2VzIHdlcmUgY29vcmRpbmF0ZWQgbmF0aW9uYWxseS48L3A+PHA+Tm9uZSBv
ZiB0aGUgb3RoZXIgbWFsbHMgd2hlcmUgcHJvYmxlbXMgb2NjdXJyZWQgaGF2ZSBpbnZva2VkIHJl
c3RyaWN0aW9ucyB0aHVzIGZhciwgc2FpZCBhIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciB0aGUgaW5kdXN0cnkg
dHJhZGUgZ3JvdXAsIEludGVybmF0aW9uYWwgQ291bmNpbCBvZiBTaG9wcGluZyBDZW50ZXJzLjwv
cD48cD5DaGljYWdvLWJhc2VkIEdlbmVyYWwgR3Jvd3RoIFByb3BlcnRpZXMsIHRoZSBvd25lciBv
ZiBCZWFjaHdvb2QgUGxhY2UsIGhhcyBzaW1pbGFyIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhdCBzb21lIG9mIGl0
cyBtYWxscyBvdXRzaWRlIE9oaW8uIEJlYWNod29vZCBQbGFjZSBtYW5hZ2VtZW50IGFuZCBhIHNw
b2tlc3dvbWFuIGNvdWxkIG5vdCBiZSByZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50IFNhdHVyZGF5IGFib3V0
IHdoZXRoZXIgYW55IHByb2JsZW1zIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQgRnJpZGF5IG5pZ2h0LiBUaGUgbmV3
IHJ1bGVzIGNhbGwgZm9yIG1hbGwgc2VjdXJpdHkgZ3VhcmRzIHRvIGJlIHN0YXRpb25lZCBhdCBl
bnRyYW5jZXMgdG8gYXNrIHRlZW5zIGFuZCB0aGVpciBhZHVsdCBzdXBlcnZpc29ycyB0byBzaG93
IGlkZW50aWZpY2F0aW9uLiBVbmFjY29tcGFuaWVkIGNoaWxkcmVuIG11c3QgbGVhdmUgdGhlIG1h
bGwgYXQgNSBwLm0uPC9wPjxwPkJlYWNod29vZCBQbGFjZSBzZW5pb3IgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2Vy
IE5laXNoYSBWaXRlbGxvIGlzc3VlZCBhIHN0YXRlbWVudCBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBzYWlkIHRo
ZSBtYWxsJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO1BhcmVudGFsIEd1aWRhbmNlIFJlcXVpcmVkJiM4MjIxOyBw
b2xpY3kgd291bGQgYmUgJiM4MjIwO3N0cmljdGx5IGFuZCB1bmlmb3JtbHkgZW5mb3JjZWQuJiM4
MjIxOyBUaGUgc3RhdGVtZW50IHNhaWQgdGhlIHBvbGljeSBpcyBpbnRlbmRlZCB0byAmIzgyMjA7
ZW5oYW5jZSB0aGUgc2hvcHBpbmcgZXhwZXJpZW5jZSBpbiB3YXlzIHRoZSBlbnRpcmUgY29tbXVu
aXR5IHdpbGwgYXBwcmVjaWF0ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBDZWdpZWxza2ksIHRo
ZSB0cmFkZSBncm91cCBzcG9rZXN3b21hbiwgcHJvdmlkZWQgYSBsaXN0IG9mIGp1c3Qgb3ZlciAx
MDAgbWFsbHMgYW5kIHNob3BwaW5nIGNvbXBsZXhlcyBpbiB0aGUgVS5TLiB3aXRoIHdlZWtlbmQg
cmVzdHJpY3Rpb25zLiBUaGVyZSBhcmUgbW9yZSB0aGFuIDEsMjAwIHNob3BwaW5nIG1hbGxzIGlu
IHRoZSBVLlMuIFJlc3RyaWN0aW9ucyBoYXZlIGJlZW4gaW4gcGxhY2UgYXQgc29tZSBtYWxscyBh
bmQgc2hvcHBpbmcgY29tcGxleGVzIGZvciBtb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUuPC9wPjxwPkNlZ2ll
bHNraSBzYWlkIHRoZSB0cmFkZSBncm91cCBvcmdhbml6ZWQgYSBjb25mZXJlbmNlIGNhbGwgZm9y
IG1hbGwgb3duZXJzIGFuZCBtYW5hZ2VycyBhZnRlciB0aGUgRGVjLiAyNiBpbmNpZGVudHMgdG8g
ZGlzY3VzcyB3aGF0IGhhcHBlbmVkLCBob3cgc2VjdXJpdHkgcmVzcG9uZGVkIGFuZCBob3cgbWFs
bHMgY2FuIHByZXZlbnQgZGlzdHVyYmFuY2VzIGZyb20gb2NjdXJyaW5nIGluIHRoZSBmdXR1cmUu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHllYXIsIGJlY2F1c2UgaXQgd2FzIGEgbG9uZyBob2xpZGF5IHdl
ZWtlbmQsIHNvbWUgYW50aWNpcGF0ZWQgdGhleSBjb3VsZCBoYXZlIHByb2JsZW1zLCYjODIyMTsg
Q2VnaWVsc2tpIHNhaWQuPC9wPjxwPlByaXZhdGVseSBvd25lZCBzaG9wcGluZyBtYWxscyBoYXZl
IHRoZSByaWdodCB0byBlbmZvcmNlIHN1Y2ggcmVzdHJpY3Rpb25zIG9uIGp1dmVuaWxlcywgc2Fp
ZCBHYXJ5IERhbmllbHMsIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5pb24gb2Yg
T2hpby4gTGVnYWwgcHJvYmxlbXMgd291bGQgc3VyZmFjZSBvbmx5IGlmIGEgbWFsbCBkaXNjcmlt
aW5hdGVzIGluIGhvdyB0aGUgcnVsZXMgYXJlIGVuZm9yY2VkLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SWYgdGhlIHdheSB0aGlzIHNoYWtlcyBvdXQgdGhhdCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG9ubHkgZ29p
bmcgdG8gaGFzc2xlIHRoZSBibGFjayBraWRzIGFuZCBuZXZlciBhc2sgdGhlIHdoaXRlIGtpZHMs
IHRoYXQgd291bGQgcHJlc2VudCBhIHByb2JsZW0sJiM4MjIxOyBEYW5pZWxzIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.