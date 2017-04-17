All CATEGORIES
☰ Menu

Akron dealer who sold potent mix of heroin, fentanyl and carfentanil sentenced in West Virginia

By John Raby
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 07:33 PM | Updated: April 18, 2017 - 08:05 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bruce Lamar Griggs, 22, of Akron, exits a federal courthouse in Huntington, W. Va., Monday after being sentenced to more than 18 years in prison for causing overdoses on Aug. 16, 2016. (Courtney Hessler /The Herald-Dispatch via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

buffet19web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees

The Cathedral Buffet has closed, cold turkey.

housing19cut_01
Deal could save Summit County’s largest transitional housing unit for drug-addicted men - 7:00 AM
dance19web
Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA
spencer19cut
Actress Octavia Spencer to speak to graduates from all eight of Kent State’s various campuses - 8:36 AM
Regional news briefs — April 19, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next