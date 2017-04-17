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Akron dealer who sold potent mix of heroin, fentanyl and carfentanil sentenced in West Virginia

By John Raby
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 07:33 PM | Updated: April 18, 2017 - 08:05 AM
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Bruce Lamar Griggs, 22, of Akron, exits a federal courthouse in Huntington, W. Va., Monday after being sentenced to more than 18 years in prison for causing overdoses on Aug. 16, 2016. (Courtney Hessler /The Herald-Dispatch via AP)

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