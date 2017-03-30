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’Angel of Death’ serial killer dies after attack in prison

By John Seewer
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 11:45 AM | Updated: March 30, 2017 - 01:12 PM
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FILE  In this Nov. 2, 1987, file photo, convicted killer Donald Harvey, center, is led back to jail by Laurel County, Ky., Sheriff Floyd Brummett, left, and an unidentified deputy after pleading guilty to eight murder charges and one voluntary manslaughter charge in London, Ky. A spokeswoman for Ohio's prison system says Harvey was found badly beaten Tuesday, March 28, 2017, in his cell at the state's prison in Toledo, and the Ohio State Highway Patrol said Harvey was in critical condition Wednesday. Harvey became known as the "Angel of Death" and pleaded guilty in 1987 to 37 murders of hospital patients while working as a nurse's aide in Cincinnati and London, Kentucky, during the 1970s and '80s, claiming he was trying to end his patients' suffering. He is serving multiple life sentences as part of a plea deal that allowed him to avoid the death penalty. (AP Photo/Ed Reinke, File)


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