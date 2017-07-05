Another university in Ohio bans use of tobacco on campus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPSElPOiBBbm90aGVyIHVuaXZlcnNpdHkgaW4gT2hpbyBpcyBub3cgb2ZmaWNp
YWxseSB0b2JhY2NvLWZyZWUuPC9wPjxwPlRoZSBEYXl0b24gRGFpbHkgTmV3cyByZXBvcnRzIHRo
YXQgV3JpZ2h0IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBuZXcgcG9saWN5IHRvb2sgZWZmZWN0
IFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBjYW1wdXNlcyBpbiBEYXl0b24gYW5kIENl
bGluYS4gVGhlIHBvbGljeSBwcm9oaWJpdHMgc21va2luZyBhbmQgdGhlIHVzZSBvZiBvdGhlciB0
b2JhY2NvIHByb2R1Y3RzLjwvcD48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBhbmQgS2VudCBT
dGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGFsc28gaGF2ZSBiYW5zIG9uIHRvYmFjY28gcHJvZHVjdHMgdGhhdCB0
b29rIGVmZmVjdCBTYXR1cmRheS4gT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGFuZCBNaWFtaSBVbml2
ZXJzaXR5IGFscmVhZHkgd2VyZSB0b2JhY2NvLWZyZWUuPC9wPjxwPldyaWdodCBTdGF0ZSBtYWRl
IHRoZSBkZWNpc2lvbiB0byBiYW4gdG9iYWNjbyBwcm9kdWN0cyBsYXN0IE5vdmVtYmVyLiBUaGUg
cG9saWN5IHdhcyBhcHByb3ZlZCBhYm91dCBmaXZlIHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSBzY2hvb2wgZmly
c3QgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgbW92ZS48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgaGlnaGVyIGVk
dWNhdGlvbiBkZXBhcnRtZW50IHJlY29tbWVuZGVkIGluIDIwMTIgdGhhdCBhbGwgcHVibGljIHVu
aXZlcnNpdGllcyBpbiBPaGlvIGJlIHRvYmFjY28tZnJlZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.