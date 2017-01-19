Anti-Trumper John Kasich to doubters: I’m no lame duck

PHA+Q09MVU1CVVM6IEluIGxlc3MgdGhhbiBhIHllYXImIzgyMTc7cyB0aW1lLCBPaGlvIEdvdi4g
Sm9obiBLYXNpY2ggaGFzIGdvbmUgZnJvbSBhbiAmIzgyMjA7YWR1bHQgaW4gdGhlIHJvb20mIzgy
MjE7IGFsdGVybmF0aXZlIGluIGEgZnJhY3Rpb3VzIFJlcHVibGljYW4gcHJlc2lkZW50aWFsIGZp
ZWxkLCB0byBhIHBvdGVudGlhbCBjb252ZW50aW9uIHNwb2lsZXIgaW4gQ2xldmVsYW5kLCB0byBu
b3cgZmFjaW5nIGEgaG9zdGlsZSBuZXcgcHJlc2lkZW50IHdobyByZWFjaGVkIGRvd24gcGVyc29u
YWxseSB0byBzZWl6ZSBjb250cm9sIG9mIHRoZSBzdGF0ZSBHT1AuPC9wPjxwPlRoZSByb2xsZXIg
Y29hc3RlciByaWRlIGhhcyBsZWZ0IG1hbnkgd29uZGVyaW5nIHdoZXRoZXIgS2FzaWNoJiM4MjE3
O3MgcG9saXRpY2FsIHN0YXIgYW5kIHBlcnNvbmFsIGluZmx1ZW5jZSBoYXZlIGZhZGVkLiBUbyB0
aGlzLCBLYXNpY2ggaGFkIGEgZGlyZWN0IGFuc3dlciB0aGlzIHdlZWs6ICYjODIyMDtZb3Uga25v
dyBbaG93XSB0aGV5IHRhbGsgYWJvdXQgbGFtZSBkdWNrPyBUaGV5IG5ldmVyIG1ldCBtZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPldpdGggaGlzIGNoYXJhY3RlcmlzdGljIGRlZmlhbmNlLCBLYXNpY2ggaGFzIHJl
LWVtZXJnZWQgaW4gcmVjZW50IHdlZWtzIGFmdGVyIGEgcGVyaW9kIG9mIHJldHJlYXQgdGhhdCBm
b2xsb3dlZCBhIHBhaW5mdWwgZGVjaXNpb24gdG8gY29uY2VkZSBoaXMgcHJlc2lkZW50aWFsIGFt
Yml0aW9ucyBmb3IgYSBzZWNvbmQgdGltZS48L3A+PHA+VGhlIDY0LXllYXItb2xkIFJlcHVibGlj
YW4gaGFzIHZldG9lZCB3aGF0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBvbmUgb2YgdGhlIG5hdGlvbiYjODIx
NztzIG1vc3QgcmVzdHJpY3RpdmUgYWJvcnRpb24gbGF3cyBhbmQgUmVwdWJsaWNhbi1iYWNrZWQg
bGVnaXNsYXRpb24gZnVydGhlciBkZWxheWluZyBPaGlvJiM4MjE3O3MgYWx0ZXJuYXRpdmUtZW5l
cmd5IG1hbmRhdGVzLiBIZSBoYXMgcmVzdW1lZCBoaXMgcHVibGljIHNjaGVkdWxlIGluIE9oaW8g
YW5kIGFwcGVhcmVkIGluIEF0bGFudGEgZm9yIE1hcnRpbiBMdXRoZXIgS2luZyBKci4gRGF5IGFu
ZCBpbiBXYXNoaW5ndG9uIHRvIGRpc2N1c3MgaGVhbHRoIGNhcmUgd2l0aCBzZW5hdG9ycyBhbmQg
YXR0ZW5kIFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBpbmF1Z3VyYXRpb24u
PC9wPjxwPlRoZSBHT1AmIzgyMTc7cyBsb25lcjwvcD48cD5LYXNpY2ggaXMgUmVwdWJsaWNhbnMm
IzgyMTc7IHNpbmd1bGFyIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGNvbnRlbmRlciBuZXZlciB0byBmYWxs
IGluIGxpbmUgYmVoaW5kIFRydW1wLiBIaXMgYWN0aW9ucyBjb3N0IEthc2ljaCBjb250cm9sIG9m
IHRoZSBPaGlvIFJlcHVibGljYW4gUGFydHkgb24gSmFuLiA2LCB3aGVuIHRoZW4tQ2hhaXJtYW4g
TWF0dCBCb3JnZXMgd2FzIHB1c2hlZCBvdXQgYnkgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmYXZvcmVkIGNhbmRp
ZGF0ZSBhZnRlciB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IG1hZGUgcGVyc29uYWwgcGhvbmUgY2FsbHMg
dG8gc29tZSBjZW50cmFsIGNvbW1pdHRlZSBtZW1iZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGdvdmVy
bm9yIGZhY2VzIHNvbWUgdW51c3VhbCBwb2xpdGljYWwgcHJvYmxlbXMgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUg
ZmFsbG91dCBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIEdy
ZWVuLCBvZiB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIEJsaXNzIEluc3RpdHV0ZS48
L3A+PHA+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBEYXl0b24gYXNzb2NpYXRlIHBvbGl0aWNhbCBzY2llbmNlIHBy
b2Zlc3NvciBOYW5jeSBNYXJ0b3Jhbm8gTWlsbGVyIHNhaWQsICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBy
ZXN0IG9mIHRoZSBzdGF0ZSBHT1AgaXMgdHJ5aW5nIHRvIHdhbGsgdGhhdCBsaW5lIGJldHdlZW4g
dGhlIHR3byBvZiB0aGVtLCBiZWNhdXNlIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IHRoaXMgaXMg
Z29pbmcgdG8gcGxheSBvdXQuIFRoZSBiaWcgcXVlc3Rpb24gbWFya3MgYXJlIGhvdyBpcyBQcmVz
aWRlbnQgVHJ1bXAgZ29pbmcgdG8gcmVhY3QgdG8gcGxhY2VzIGFuZCB0aGluZ3MgYW5kIHBlb3Bs
ZSB0aGF0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBsaW5lIHVwIGJlaGluZCBoaW0/JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0
IEthc2ljaCBhaWRlcyByZW1haW4gZW5nYWdlZCBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEgYW5kIHRoYXQgS2Fz
aWNoIGlzIHdyaXRpbmcgb3AtZWRzIGFuZCBhIGJvb2sgc3VnZ2VzdCB0aGUgZm9ybWVyIGNvbmdy
ZXNzbWFuIGlzbiYjODIxNzt0IGRvbmUgcnVubmluZyBmb3Igb2ZmaWNlLCBNaWxsZXIgc2FpZC4g
SW4gb3RoZXIgd29yZHM6IFRoaXMsIHRvbywgaXMgcG9saXRpY3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5
IG1heSBiZSBiYW5raW5nIG9uIGEgc3RyYXRlZ3kgdGhhdCB0aGluZ3MgZ28gaG9ycmlibHkgd3Jv
bmcgZm9yIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5IGluIHRoZSBuZXh0IHR3byB5ZWFycywmIzgyMjE7
IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIHJpc2t5IGJldC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1
dCBLYXNpY2ggaGFzIHN1c3RhaW5lZCB2b3RlciBzdXBwb3J0IGluIGhpcyBjbG9zZWx5IGRpdmlk
ZWQgYmVsbHdldGhlciBzdGF0ZS4gQSBNb25tb3V0aCBVbml2ZXJzaXR5IFBvbGwgaW4gT2N0b2Jl
ciBmb3VuZCB0aGF0IEthc2ljaCYjODIxNztzIGFudGktVHJ1bXAgc3RhbmNlIGhhZG4mIzgyMTc7
dCBodXJ0IGhpcyBvdmVyYWxsIGZhdm9yYWJpbGl0eSByYXRpbmcsIHRob3VnaCBoZSBoYXMgbG9z
dCBzb21lIHN1cHBvcnQgYW1vbmcgZmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBnYWluZWQgc29tZSBh
bW9uZyBEZW1vY3JhdHMuPC9wPjxwPk1hbiB3aXRoIGEgbWVzc2FnZTwvcD48cD5EdXJpbmcgcmVj
ZW50IHB1YmxpYyBldmVudHMsIEthc2ljaCBlc3BvdXNlZCBhIG1lc3NhZ2UgdGhhdCYjODIxNztz
IGVxdWFsIHBhcnRzIEpvaG4gRi4gS2VubmVkeSBhbmQgTXIuIFJvZ2VycywgdXJnaW5nIHBlb3Bs
ZSB0byBhc2sgbm90IHdoYXQgcG9saXRpY2lhbnMgY2FuIGRvIGZvciB0aGVtLCBidXQgdG8gJiM4
MjIwO3N0aWNrIHlvdXIgbm9zZSBpbiBzb21lYm9keSBlbHNlJiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3MmIzgy
MjE7IHRvIGhlbHAgc29sdmUgc29jaWV0eSYjODIxNztzIHRvdWdoIHByb2JsZW1zLiBCcmFjaW5n
IHRoZSBzdGF0ZSBmb3IgYSBwYWluZnVsIGJ1ZGdldCBjeWNsZSwgaGUgc2F5cyB0aGF0IGV2ZXJ5
IHBlcnNvbiBpcyBzcGVjaWFsIGFuZCB0aGF0IHRoZSBjb3VudHJ5IG5lZWRzIHBlb3BsZSBlbmdh
Z2VkIGluIHRoZWlyIGNvbW11bml0aWVzIHRvIGVmZmVjdCBjaGFuZ2UuPC9wPjxwPk5hemVrIEhh
YmF0ZmhhLCAzNSwgb2YgRHVibGluLCBpcyBhIGdyYWR1YXRlIHN0dWRlbnQgYW5kIElzbGFtaWMg
eW91dGggbGVhZGVyIHdobyBwZXRpdGlvbmVkIGZvciBLYXNpY2gmIzgyMTc7cyBldmVudHVhbCB2
ZXRvIG9mIHRoZSByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5IGJpbGwuIFNoZSBzYWlkIEthc2ljaCBpbXByZXNz
ZWQgaGVyIGFzIGhlIHdlYXRoZXJlZCB0aGUgeWVhciYjODIxNztzIHBvbGl0aWNhbCBibG93cyB3
aXRob3V0IHNlZW1pbmcgdG8gYmV0cmF5IGhpcyB2YWx1ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTb21ldGlt
ZXMgZG9pbmcgdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nIGlzIG5vdCBuZWNlc3NhcmlseSBkb2luZyB0aGUgcG9w
dWxhciB0aGluZy4gVGhhdCYjODIxNztzIHJlYWxseSB0aGUgcG9zaXRpb24gdGhhdCBKb2huIEth
c2ljaCBpcyBpbiwgYXMgSSB2aWV3IGl0LCBhbmQgSSBob3BlIHRoYXQgd2Ugd2lsbCBsb29rIGJh
Y2sgYXQgSm9obiBLYXNpY2ggYW5kIHNheSBoZSB3YXMgdGhhdCBtaW5vcml0eSB2b2ljZSB0aGF0
IHN0b29kIHVwIGZvciB3aGF0IGlzIHJpZ2h0LCYjODIyMTsgc2FpZCBIYWJhdGZoYSwgYSBIaWxs
YXJ5IENsaW50b24gdm90ZXIuICYjODIyMDtSaWdodCBub3csIHBvcHVsYXIgb3BpbmlvbiBpcyBu
b3Qgb24gaGlzIHNpZGUuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.