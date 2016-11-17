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Astronaut, college coach among thousands of ballot write-ins

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: November 17, 2016 - 05:28 PM
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In this April 20, 2015, file photo, President Barack Obama holds a football as Ohio State head coach Urban Meyer (center) stands at a lectern with the presidential seal, as the president welcomes the NCAA college football playoff national champion Ohio State Buckeyes during a ceremony in the East Room of the White House in Washington. Ohio State head coach Urban Meyer is among uncertified candidates that Ohio voters wrote in as their U.S. presidential picks during the Tuesday, Nov. 8, 2016, general election, instead of Republican Donald Trump, Democrat Hillary Clinton and other certified candidates. An analysis by The Associated Press found more than 20,000 uncertified write-in votes were cast in the eight of Ohio's 10 largest counties for which data is available. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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