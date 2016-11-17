Astronaut, college coach among thousands of ballot write-ins

PHA+QnkgSnVsaWUgQ2FyciBTbXl0aDwvcD48cD5DT0xVTUJVUzogQW4gYXN0cm9uYXV0LCBhIGNv
bGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgY29hY2ggYW5kIHBvc3NpYmx5IGEgcmVhbGl0eSB0ZWxldmlzaW9uICYj
ODIyMDtiYWQgZ2lybCYjODIyMTsgYXJlIGFtb25nIHRoZSBub25jb250ZW5kZXJzIHRoYXQgY2Vy
dGFpbiBleGFzcGVyYXRlZCBPaGlvYW5zIHZvdGVkIHRvIHNlbmQgdG8gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNl
IGluIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5BbiBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNz
IGFuYWx5c2lzIGZvdW5kIG1vcmUgdGhhbiAyMCwwMDAgdW5jZXJ0aWZpZWQgd3JpdGUtaW4gdm90
ZXMgd2VyZSBjYXN0IGluIGVpZ2h0IG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyAxMCBsYXJnZXN0IGNvdW50aWVz
IGZvciB3aGljaCBkYXRhIGlzIGF2YWlsYWJsZS4gVGhhdCB3ZWxsIGV4Y2VlZHMgdGhlIHJvdWdo
bHkgMTYsMDAwIGNvbWJpbmVkIHZvdGVzIGNhc3Qgc3RhdGV3aWRlIGZvciAxOCBjZXJ0aWZpZWQg
cHJlc2lkZW50aWFsIHdyaXRlLWlucywgYXMgcmVmbGVjdGVkIGluIGZpbmFsIHVub2ZmaWNpYWwg
cmVzdWx0cy48L3A+PHA+T2hpbyBsb2dnZWQgYSBzY2FudCAzNyB0b3RhbCB3cml0ZS1pbiB2b3Rl
cyBmb3IgcHJlc2lkZW50IGluIDIwMTIsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0
YXRlJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZS48L3A+PHA+Sm9obiBHbGVubiBhbmQgT2hpbyBTdGF0ZSBjb2Fj
aCBVcmJhbiBNZXllciBhcmUgYW1vbmcgdW5jZXJ0aWZpZWQgY2FuZGlkYXRlcyB3cml0dGVuIGlu
IGFzIGFsdGVybmF0aXZlcyB0byBSZXB1YmxpY2FuIERvbmFsZCBUcnVtcCwgRGVtb2NyYXQgSGls
bGFyeSBDbGludG9uIGFuZCB0aGUgb3RoZXIgb3B0aW9ucy4gQW5vdGhlciB3cml0ZS1pbiB3YXMg
JiM4MjIwO01lZ2FuIEphbWVzLCYjODIyMTsgcGVyaGFwcyByZWZlcnJpbmcgdG8gTWVoZ2FuIEph
bWVzIG9mIHJlYWxpdHkgVFYmIzgyMTc7cyA8ZW0+QmFkIEdpcmxzIENsdWI8L2VtPiBhbmQgPGVt
PkJhc2tldGJhbGwgV2l2ZXMgTEE8L2VtPi48L3A+PHA+T2hpbyBSZXB1YmxpY2FucyB0byB0aGUg
aGlnaGVzdCBsZXZlbHMgcmVwb3J0ZWQgZ29pbmcgd2l0aCBpbmVsaWdpYmxlIHdyaXRlLWluIGNh
bmRpZGF0ZXMuPC9wPjxwPkluc3RlYWQgb2Ygc3VwcG9ydGluZyBUcnVtcCwgR292LiBKb2huIEth
c2ljaCBzY3JhdGNoZWQgaW4gdGhlIG5hbWUgb2YgU2VuLiBKb2huIE1jQ2FpbiwgdGhlIHBhcnR5
JiM4MjE3O3MgMjAwOCBwcmVzaWRlbnRpYWwgbm9taW5lZS4gVS5TLiBTZW4uIFJvYiBQb3J0bWFu
IHJlZ2lzdGVyZWQgaGlzIGxhY2sgb2Ygc3VwcG9ydCBmb3IgVHJ1bXAgYnkgd3JpdGluZyBpbiBo
aXMgcnVubmluZyBtYXRlLCBJbmRpYW5hIEdvdi4gTWlrZSBQZW5jZS48L3A+PHA+U3RhdGlzdGlj
cyBzdWdnZXN0IHRoZSB0cmVuZCB3YXMgcmFtcGFudC48L3A+PHA+Vm90ZXJzJiM4MjE3OyBpbmVs
aWdpYmxlIHByZXNpZGVudGlhbCBwaWNrcyBhcmUgZGlmZmljdWx0IHRvIGRldGVybWluZS4gTW9z
dCBjb3VudGllcyBjb250YWN0ZWQgYnkgdGhlIEFQIHNhaWQgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBrZWVw
IGxpc3RzLCBiZWNhdXNlIHRoZSB1bmNlcnRpZmllZCB3cml0ZS1pbiB2b3RlcyBkb24mIzgyMTc7
dCBjb3VudCBhbmQgYXJlbiYjODIxNzt0IHJlcXVpcmVkIHRvIGJlIHRhbGxpZWQgb3IgcmVwb3J0
ZWQgdG8gdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5Mb3JhaW4gQ291bnR5IGVsZWN0aW9ucyBjbGVyayBEYXZl
IFN0YW1ib2wgc2FpZCB0aGVyZSYjODIxNztzIGFsc28gYW5vdGhlciByZWFzb246ICYjODIyMDtX
ZSBhbHdheXMgZ2V0IHRoZSBwZW9wbGUgd2hvIHdyaXRlIGluIHRoZWlyIG93biBuYW1lIHNvIHRo
ZXkgY2FuIHNlZSB0aGVtc2VsdmVzIGluIHRoZSBuZXdzcGFwZXIuIFNvIHdlIGp1c3QgZG9uJiM4
MjE3O3QgZ28gdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHNhbXBsaW5nIG9mIG5hbWVzIHdhcyBwcm92
aWRlZCBieSBGcmFua2xpbiBDb3VudHkgaW4gY2VudHJhbCBPaGlvLiBJdCBpbmNsdWRlZCBHbGVu
biwgd2hvJiM4MjE3O3MgYSBEZW1vY3JhdGljIGZvcm1lciBzZW5hdG9yLCBhcyB3ZWxsIGFzIE1l
eWVyLCBKYW1lcywgQ2xldmVsYW5kIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBhbmQg
YSBob3N0IG9mIHBhc3QgcHJlc2lkZW50aWFsIGNvbnRlbmRlcnMuPC9wPjxwPkFtb25nIHRoZW0g
d2VyZSBLYXNpY2ggYW5kIGZlbGxvdyAyMDE2IGFzcGlyYW50cyBCZW4gQ2Fyc29uLCBUZWQgQ3J1
eiwgTWFyY28gUnViaW8sIE1pa2UgSHVja2FiZWUsIFJpY2sgU2FudG9ydW0gYW5kIEJlcm5pZSBT
YW5kZXJzLiBUaGUgR09QJiM4MjE3O3MgMjAxMiBub21pbmVlLCBNaXR0IFJvbW5leSwgVS5TLiBI
b3VzZSBTcGVha2VyIFBhdWwgUnlhbiBhbmQgQ29uZ3Jlc3N3b21hbiBKb3ljZSBCZWF0dHkgd2Vy
ZSBhbHNvIGFtb25nIHRob3NlIHJlcG9ydGVkLCBmb3JtYWxseSBhbmQgYW5lY2RvdGFsbHkuPC9w
PjxwPkEgc29jaWFsIG1lZGlhIHJ1bW9yIHRoYXQgdm90ZXMgd2VyZSBjYXN0IGZvciBIYXJhbWJl
LCB0aGUgZ29yaWxsYSBraWxsZWQgYnkgdGhlIENpbmNpbm5hdGkgWm9vIHRvIHByb3RlY3QgYSBj
aGlsZCB0aGF0IGhhZCBlbnRlcmVkIGhpcyBlbmNsb3N1cmUsIGFyZW4mIzgyMTc7dCBjb25maXJt
YWJsZS4gVGhlIEJvYXJkIG9mIEVsZWN0aW9ucyBpbiBoaXMgaG9tZSBjb3VudHkgb2YgSGFtaWx0
b24gZGVjbGluZWQgdG8gcHJvdmlkZSBhbnkgaW5mb3JtYXRpb24gb24gaXRzIHVuY2VydGlmaWVk
IHdyaXRlLWlucy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.