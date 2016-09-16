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Attorneys for boy shot by Columbus officer seek witnesses

By Kantele Franko and Ann Sanner
Associated Press

Published: September 16, 2016 - 09:36 PM
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Members of Tyre King's family hold hands while listening to prayer during a vigil for 13-year-old Tyre King Thursday, in Columbus. King was shot and killed by Columbus police Wednesday evening. (AP Photo/Jay LaPrete)


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