Authorities arrest both inmates who escaped northwest Ohio jail

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RlJFTU9OVCwgT2hpbzogQXV0aG9yaXRpZXMgaW4gbm9ydGhlcm4gT2hpbyBzYXkgYm90aCBp
bm1hdGVzIHdobyBlc2NhcGVkIGZyb20gYSBjb3VudHkgamFpbCB0aHJvdWdoIGFuIHVubG9ja2Vk
IGVtZXJnZW5jeSBkb29yIGFyZSBiYWNrIGluIGN1c3RvZHkuPC9wPjxwPlNhbmR1c2t5IENvdW50
eSBTaGVyaWZmIENocmlzIEhpbHRvbiBzYXlzIHRoZSBVLlMuIE1hcnNoYWxzIFNlcnZpY2UgYXJy
ZXN0ZWQgMzcteWVhci1vbGQgTWlja2V5IEhhcmR5IGFib3V0IDEgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQg
YSBob3VzZSBpbiBUb2xlZG8uIEhlIHNheXMgVG9sZWRvIHBvbGljZSBhcnJlc3RlZCB0aGUgb3Ro
ZXIgaW5tYXRlLCAyNi15ZWFyLW9sZCBKb3JkYW4gQ2hhcG1hbiwgbGF0ZXIgV2VkbmVzZGF5LiBB
ZGRpdGlvbmFsIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIGFycmVzdHMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVs
eSBhdmFpbGFibGUuPC9wPjxwPkhpbHRvbiBzYXlzIHRoZSB0d28gZXNjYXBlZCBNb25kYXkgdGhy
b3VnaCBhIGRvb3IgaW4gdGhlIG91dGRvb3IgcmVjcmVhdGlvbiBhcmVhIG9mIHRoZSBqYWlsIGlu
IEZyZW1vbnQuIEhlIHNheXMgdGhlIGRvb3IgZXhwZXJpZW5jZWQgYSBtZWNoYW5pY2FsIGZhaWx1
cmUuPC9wPjxwPkNvdXJ0IHJlY29yZHMgc2hvdyBIYXJkeSB3YXMgamFpbGVkIG9uIGFnZ3JhdmF0
ZWQgbWVuYWNpbmcgYW5kIGJ1cmdsYXJ5IGNoYXJnZXMuIENoYXBtYW4gd2FzIGphaWxlZCBvbiBz
dG9sZW4gcHJvcGVydHkgY2hhcmdlcy48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHNheSBhbm90aGVyIGlubWF0
ZSBlc2NhcGVkIHRocm91Z2ggdGhlIHNhbWUgZG9vciBpbiAyMDE2LCBidXQgd2FzIGNhcHR1cmVk
IGFuIGhvdXIgbGF0ZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.