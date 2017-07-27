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Authorities identify victims in Ohio State Fair accident

Associated Press

Published: July 27, 2017 - 12:42 PM | Updated: July 27, 2017 - 12:44 PM
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Authorities stand near damaged chairs of the Fire Ball amusement ride after the ride malfunctioned injuring several at the Ohio State Fair, Wednesday, July 26, 2017, in Columbus, Ohio. Some of the victims were thrown from the ride when it malfunctioned Wednesday night, said Columbus Fire Battalion Chief Steve Martin. (Barbara J. Perenic/The Columbus Dispatch via AP)

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