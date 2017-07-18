Authorities search for 2 men who escaped northern Ohio jail

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RlJFTU9OVCwgT0hJTzogQXV0aG9yaXRpZXMgaW4gbm9ydGhlcm4gT2hpbyBhcmUgdHJ5aW5n
IHRvIGRldGVybWluZSBob3cgdHdvIGlubWF0ZXMgZXNjYXBlZCBmcm9tIGEgY291bnR5IGphaWwg
YmVmb3JlIHRoZWlyIG9yYW5nZSBwYW50cyB3ZXJlIGZvdW5kIGF0IHRoZSBlZGdlIG9mIGEgbmVh
cmJ5IGNvcm5maWVsZC48L3A+PHA+VGhlIFNhbmR1c2t5IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mg
T2ZmaWNlIHNheXMgdGhlIHR3byBtZW4gZXNjYXBlZCBNb25kYXkgYWZ0ZXJub29uIGZyb20gdGhl
IGNvdW50eSBqYWlsIGluIEZyZW1vbnQsIHJvdWdobHkgMzAgbWlsZXMgKDQ4IGtpbG9tZXRlcnMp
IHNvdXRoZWFzdCBvZiBUb2xlZG8uPC9wPjxwPkEgcGxhbmUgd2FzIHVzZWQgdG8gc2NhbiB0aGUg
YXJlYSBhcyBhdXRob3JpdGllcyBzZWFyY2hlZCBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIE1vbmRheS4gV1RWRy1U
ViByZXBvcnRzIHRoZSBzaGVyaWZmIGVuZGVkIHRob3NlIGFjdGl2aXRpZXMgYWZ0ZXIgYXV0aG9y
aXRpZXMgcmVjZWl2ZWQgaW5mb3JtYXRpb24gbGVhZGluZyB0aGVtIHRvIGJlbGlldmUgc29tZW9u
ZSBoYWQgcGlja2VkIHVwIGF0IGxlYXN0IG9uZSBvZiB0aGUgbWVuIGFuZCB0aGV5IG1pZ2h0IGJl
IGluIGhpZGluZy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IG9uZSBtYW4gaXMgaW4gaGlzIGxhdGUg
MzBzIGFuZCB3YXMgamFpbGVkIG9uIGFnZ3JhdmF0ZWQgbWVuYWNpbmcgYW5kIGJ1cmdsYXJ5IGNo
YXJnZXMuIFRoZSBvdGhlciwgYSAyNi15ZWFyLW9sZCwgd2FzIGphaWxlZCBvbiBzdG9sZW4gcHJv
cGVydHkgY2hhcmdlcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.