Authorities: Woman admits to burglaries against Amish in Portage, other counties

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5DSEFSRE9OLCBPSElPOiBBdXRob3JpdGllcyBzYWlk
IGEgd29tYW4gY29uZmVzc2VkIHRvIGJ1cmdsYXJpZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgQW1pc2ggaW4gTm9y
dGhlYXN0IE9oaW8gYWZ0ZXIgZGV0ZWN0aXZlcyBhcnJlc3RlZCBoZXIgYW5kIGZvdW5kIGphcnMg
b2YgbG9vc2UgY2hhbmdlLCBjYXNoIGFuZCBvdGhlciBpdGVtcyBpbiBoZXIgdmVoaWNsZS48L3A+
PHA+VGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSBzYWlkIGRldGVjdGl2
ZXMgc3RvcHBlZCB0aGUgdmVoaWNsZSBsYXN0IHdlZWsgYWZ0ZXIgYSBidXJnbGFyeSB2aWN0aW0g
aW4gUG9ydGFnZSBDb3VudHkgcmVwb3J0ZWQgdGhlIGxpY2Vuc2UgcGxhdGUgaW5mb3JtYXRpb24u
IEludmVzdGlnYXRvcnMgc2F5IDM5LXllYXItb2xkIExpc2EgQmlzaG9wIGNvbmZlc3NlZCB0byBi
dXJnbGFyaWVzIGluIEFzaHRhYnVsYSwgR2VhdWdhLCBQb3J0YWdlIGFuZCBUcnVtYnVsbCBjb3Vu
dGllcyBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHByb3ZpZGUgYSBwb3NzaWJsZSBtb3RpdmUgb3IgZXhwbGFp
biB3aHkgdGhlIEFtaXNoIHdlcmUgdGFyZ2V0ZWQuPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0IGEgZG96ZW4gYnVy
Z2xhcmllcyBhcmUgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gT25lIGFsbGVnZWQgdmljdGltIHRlbGxz
IFdKVy1UViB0aGF0IGhpcyB3aWZlJiM4MjE3O3MgcHVyc2VzIHdlcmUgdGFrZW4gZnJvbSB0aGVp
ciBob21lIGFuZCBoaXMgY2hpbGRyZW4gaGFkIHRyb3VibGUgc2xlZXBpbmcgYWZ0ZXJ3YXJkLjwv
cD48cD5CaXNob3AgaXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIGJ1cmdsYXJ5LiBDaGFyZG9uIE11bmljaXBhbCBD
b3VydCByZWNvcmRzIGxpc3RlZCBubyBhdHRvcm5leSBmb3IgdGhlIE1vbnR2aWxsZSBUb3duc2hp
cCB3b21hbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.