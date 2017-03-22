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Authorities: Woman admits to burglaries against Amish in Portage, other counties

Published: March 22, 2017 - 02:05 PM

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