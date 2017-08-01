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Awards also taken from museum where gold lunar module was stolen

Associated Press

Published: August 1, 2017 - 08:22 AM
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This image provided by Armstrong Air and Space Museum shows a lunar module replica at Armstrong Air and Space Museum in Wapakoneta, Ohio. Police say the rare gold replica of the lunar space module has been stolen from the museum. Police responded to an alarm at the museum just before midnight Friday, July 28, 2017, and discovered the 5-inch high, solid-gold replica had been stolen. (Armstrong Air and Space Museum/Wapakoneta police department via AP)


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