Baby boy found dead in apparently abandoned car in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPSElPOiBQb2xpY2UgaW4gbm9ydGh3ZXN0IE9oaW8gc2F5IHRoZSBib2R5IG9m
IGEgYmFieSBib3kgd2FzIGZvdW5kIGluIGFuIGFwcGFyZW50bHkgYWJhbmRvbmVkIGNhciwgYW5k
IGhpcyBkZWF0aCBpcyB1bmRlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5Ub2xlZG8gcG9saWNlIHNh
eSB0aGUgY2hpbGQmIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQgaW4gYSB2
ZWhpY2xlIHRoYXQgaGFkIGJlZW4gcGFya2VkIG9uIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mgd2VzdCBzaWRl
IGZvciBzb21lIHRpbWUuIFRoZXkgd2VyZSB3b3JraW5nIHRvIGlkZW50aWZ5IHRoZSBib3ksIHdo
byB3YXMgYmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgYWJvdXQgMiBtb250aHMgb2xkLjwvcD48cD5XVE9MLVRWIHJl
cG9ydHMgYSBjb3JvbmVyIGNvbmR1Y3RlZCBhbiBhdXRvcHN5IGJ1dCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBk
ZXRlcm1pbmUgdGhlIGNhdXNlIG9mIGRlYXRoIGJlY2F1c2Ugb2YgZGVjb21wb3NpdGlvbi4gQXV0
aG9yaXRpZXMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBzdXJlIGhvdyBsb25nIHRoZSBjaGlsZCB3YXMgaW4gdGhl
IGNhci48L3A+PHA+UG9saWNlIEx0LiBEYW5pZWwgR2Vya2VuIHRvbGQgVGhlIEJsYWRlIG5ld3Nw
YXBlciB0aGF0IG9mZmljZXJzIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHdoZXRoZXIgdGhlcmUgaXMgYW55
IGNvbm5lY3Rpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgY2hpbGQgYW5kIHRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgdmVoaWNs
ZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.