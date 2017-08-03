Baby delivered safely after pregnant teen accidentally shot in stomach

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFBvbGljZSBpbiBPaGlvIHNheSBhIGJhYnkgd2FzIGRlbGl2ZXJlZCBzYWZl
bHkgYWZ0ZXIgYSBwcmVnbmFudCB0ZWVuIHdhcyBhY2NpZGVudGFsbHkgc2hvdCBpbiB0aGUgc3Rv
bWFjaC48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZSAxNi15ZWFyLW9sZCB3YXMgc2V2ZW4gbW9u
dGhzIHByZWduYW50IHdoZW4gc2hlIHdhcyBzaG90IFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nIGluIENvbHVt
YnVzLiBTaGUgd2FzIHRha2VuIHRvIGEgaG9zcGl0YWwgaW4gY3JpdGljYWwgY29uZGl0aW9uLCBh
bmQgdGhlIGJhYnkgd2FzIGRlbGl2ZXJlZC48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBib3RoIHRoZSBuZXdi
b3JuIGFuZCBtb3RoZXIgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHN1cnZpdmUuPC9wPjxwPkludmVzdGlnYXRv
cnMgc2F5IHRoZSBnaXJsIHdhcyBzaG90IGJ5IGFuIDE4LXllYXItb2xkIG1hbiwgd2hvIG5vdyBm
YWNlcyBhIGZlbG9ueSBndW4gY2hhcmdlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.