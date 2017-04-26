Bigfoot on the lam: Sasquatch statues vanish from Ohio store

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5OT1JUSCBMSU1BLCBPSElPOiBQb2xpY2UgaW4gcnVy
YWwgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYXJlIG9uIHRoZSBsb29rb3V0IGZvciBCaWdmb290IGFmdGVyIGEg
Z2lmdCBzaG9wIG93bmVyIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgc3RhdHVlcyBvZiB0aGUgaGFpcnkgY3JlYXR1
cmUgdmFuaXNoZWQgZnJvbSBvdXRzaWRlIGhlciBzdG9yZS48L3A+PHA+QXJsZW5lIEZpdHplciB0
ZWxscyBXRk1KLVRWIGluIFlvdW5nc3Rvd24gdGhhdCB0aGUgdGhyZWUgaGFuZC1wYWludGVkLCBj
b25jcmV0ZSBzdGF0dWVzIGRpc2FwcGVhcmVkIGZyb20gRmFybWVyIERhdmUmIzgyMTc7cyBHaWZ0
IFNob3AgYmV0d2VlbiBNb25kYXkgZXZlbmluZyBhbmQgVHVlc2RheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5G
aXR6ZXIgc3VzcGVjdHMgdGhleSB3ZXJlIHN0b2xlbiBidXQgc2F5cyB0aGV5IHdvdWxkIGhhdmUg
YmVlbiBkaWZmaWN1bHQgdG8gbGlmdCBhbmQgdG8gaGlkZS4gU2hlJiM4MjE3O3MgcmV2aWV3aW5n
IHN1cnZlaWxsYW5jZSB2aWRlbyBmb3IgY2x1ZXMuPC9wPjxwPlR3byBzdGF0dWVzIGhhZCBiZWVu
IG1vdW50ZWQgb24gcGVkZXN0YWxzIGluIGZyb250IG9mIGhlciBzaG9wIGluIEJlYXZlciBUb3du
c2hpcC48L3A+PHA+T25lIGlzIDMuNSBmZWV0IHRhbGwuIEFub3RoZXIgaXMgMi4yNSBmZWV0LiBU
aGUgdGhpcmQgaXMgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgJiM4MjIwO2JhYnkmIzgyMjE7IEJpZ2Zvb3QuPC9w
PjxwPkZpdHplciBzYXlzIHRoZXkgcmFuZ2UgaW4gdmFsdWUgZnJvbSAkNTUgdG8gJDE1MC48L3A+
PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.