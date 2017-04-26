Captive woman found crying in pit in neighbor’s shed, police say

PHA+QkxBTkNIRVNURVIsIE9oaW86IEEgbWFuIHdpdGggbWVudGFsIGhlYWx0aCBwcm9ibGVtcyBr
aWRuYXBwZWQgYSBuZWlnaGJvciB3aG8gaGFkIHJlcG9ydGVkIHJlY2VpdmluZyBoYXJhc3Npbmcg
cGhvbmUgY2FsbHMgZnJvbSBoaW0gYW5kIGtlcHQgaGVyIHRyYXBwZWQgaW4gYSBzbWFsbCBwaXQg
aW4gaGlzIGJhY2t5YXJkIHNoZWQsIHdoZXJlIGhlciBjcmllcyBmb3IgaGVscCBhbGVydGVkIG90
aGVycyBhbmQgbGVkIHRvIGhlciByZXNjdWUsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgaW4g
QmxhbmNoZXN0ZXIsIGFib3V0IDQwIG1pbGVzIG5vcnRoZWFzdCBvZiBDaW5jaW5uYXRpLCBzYWlk
IHRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgc2hlZCwgRGVubmlzIER1bm4sIHdhcyBhcnJlc3RlZCBXZWRuZXNk
YXkgbW9ybmluZyBhbmQgd2FzIGphaWxlZC4gVGhleSBzYWlkIER1bm4gaGFzIGEgaGlzdG9yeSBv
ZiBtZW50YWwgaGVhbHRoIGlzc3Vlcy48L3A+PHA+VGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgbW90aGVyIGlu
aXRpYWxseSByZXBvcnRlZCBoZXIgbWlzc2luZyBhYm91dCAyIGEubS4gYW5kIGNhbGxlZCBwb2xp
Y2UgYWJvdXQgNCBhLm0uIHRvIHJlcG9ydCBjcmllcyBmcm9tIGEgc2hlZCBiZWhpbmQgRHVubiYj
ODIxNztzIGhvdXNlLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gQSByZXNwb25kaW5nIG9mZmljZXIgYXJyaXZlZCB0
byBmaW5kIHRoZSB3b21hbiBpbiB0aGUgc2hlZCwgY3JvdWNoaW5nIGluIGEgcGl0IGFib3V0IDIg
ZmVldCB3aWRlIGJ5IDIgZmVldCBsb25nIGFuZCBhYm91dCAzJiMxODk7IGZlZXQgZGVlcCB3aXRo
IHdvb2Qgb3ZlciB0aGUgdG9wIG9mIGl0LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgQ2hpZWYgU2NvdHQgUmVpbmJv
bHQgc2FpZCBoZWF2eSBvYmplY3RzLCBpbmNsdWRpbmcgbGF3biBlcXVpcG1lbnQsIGhhZCBiZWVu
IHBsYWNlZCBvbiB0aGUgd29vZCwgcHJldmVudGluZyB0aGUgd29tYW4gZnJvbSBnZXR0aW5nIG91
dC48L3A+PHA+VGhlIHdvbWFuIGFwcGVhcmVkIHRvIGJlIGhhdmluZyBhIHNlaXp1cmUgYW5kIHdh
cyB0YWtlbiB0byBhIGhvc3BpdGFsLCB3aGVyZSBzaGUgd2FzIHRyZWF0ZWQgYW5kIHJlbGVhc2Vk
LCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgYXBwZWFyIHRvIGhh
dmUgYW55IG9idmlvdXMgc2lnbnMgb2YgcGh5c2ljYWwgdHJhdW1hLCYjODIyMTsgUmVpbmJvbHQg
c2FpZC48L3A+PHA+UG9saWNlIHN0YXllZCBvdXRzaWRlIER1bm4mIzgyMTc7cyBkYXJrZW5lZCBo
b3VzZSB3aGlsZSB3YWl0aW5nIGZvciBhIHNlYXJjaCB3YXJyYW50IGFuZCBjYWxsZWQgYSB0YWN0
aWNhbCB0ZWFtIGFmdGVyIG5laWdoYm9ycyBzYWlkIER1bm4gbWlnaHQgaGF2ZSBhbiBhc3NhdWx0
IHJpZmxlLiBCdXQgd2hpbGUgb2ZmaWNlcnMgd2VyZSB3YWl0aW5nLCBEdW5uIGNhbWUgdG8gdGhl
IGZyb250IGRvb3IgJiM4MjIwO25vbmNoYWxhbnRseSYjODIyMTsgYWJvdXQgOCBhLm0uIGFuZCB3
YXMgYXJyZXN0ZWQgd2l0aG91dCBpbmNpZGVudCwgUmVpbmJvbHQgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaGUgZ3Jhc3BlZCB0aGUgc2V2ZXJpdHkgb2YgdGhlIHNpdHVh
dGlvbiwmIzgyMjE7IHRoZSBjaGllZiBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGtu
b3cgaG93IGxvbmcgdGhlIHdvbWFuIGhhZCBiZWVuIGluIHRoZSBwaXQuIFRoZXkgc2FpZCBzaGUg
aGFkbiYjODIxNzt0IGJlZW4gc2VlbiBzaW5jZSBhYm91dCAxMTozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkuPC9w
PjxwPlRoZSBjaGllZiBzYWlkIHRoZSB3b21hbiBpbiBPY3RvYmVyIDIwMTYgaGFkIHJlcG9ydGVk
IHJlY2VpdmluZyBoYXJhc3NpbmcgcGhvbmUgY2FsbHMgYW5kIHRleHQgbWVzc2FnZXMgZnJvbSBE
dW5uLCB3aG8gc2hlIGFuZCBoZXIgZmFtaWx5IGhhZCBrbm93biBmb3Igc29tZSB0aW1lLiBUaGUg
d29tYW4gZGVjbGluZWQgdG8gcGFydGljaXBhdGUgaW4gYW55IHByb3NlY3V0aW9uIG9mIER1bm4g
YXQgdGhhdCB0aW1lLjwvcD48cD5EdW5uIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNv
bW1lbnQgd2hpbGUgaW4gY3VzdG9keSBXZWRuZXNkYXksIGFuZCBpdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBi
ZSBkZXRlcm1pbmVkIHdoZXRoZXIgaGUgaGFkIGFuIGF0dG9ybmV5IHdobyBjb3VsZCBjb21tZW50
IG9uIHRoZSBhY2N1c2F0aW9ucyBhZ2FpbnN0IGhpbS48L3A+PHA+RHVubiB3YXMgY2hhcmdlZCBl
YXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGggd2l0aCBtaXNkZW1lYW5vciBjb3VudHMgb2YgZGlzb3JkZXJseSBj
b25kdWN0IGFuZCBwb3NzZXNzaW9uIG9mIG1hcmlqdWFuYSwgY291cnQgcmVjb3JkcyBzaG93LiBQ
b2xpY2Ugc2FpZCBoZSBoYWQgcmVwZWF0ZWRseSBjYWxsZWQgdGhlbSB0byBoaXMgaG9tZSBiZWNh
dXNlIGhlIGhlYXJkIHZvaWNlcyBvciB0aG91Z2h0IHBlb3BsZSB3ZXJlIHRyeWluZyB0byBnZXQg
aW4uIE9mZmljZXJzIGNoZWNrZWQgdGhlIGhvbWUgZWFjaCB0aW1lIGJ1dCBmb3VuZCBubyBvbmUg
YXJvdW5kIGl0LjwvcD48cD5OZWlnaGJvcnMsIG9uIEFwcmlsIDIsIHJlcG9ydGVkIER1bm4gaW4g
dGhlIHlhcmQgd2l0aCBhIHBpc3RvbCBpbiBoaXMgaGFuZCwgYW5kIGhlIHRvbGQgcG9saWNlIHNv
bWVvbmUgd2FzIHRyeWluZyB0byBlbnRlciBoaXMgaG9tZS4gSGUgd2FzIHRha2VuIHRvIGEgaG9z
cGl0YWwgZm9yIGEgcHN5Y2hpYXRyaWMgZXZhbHVhdGlvbiBhbmQgbGF0ZXIgd2FzIHJlbGVhc2Vk
LCBSZWluYm9sdCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgY2hpZWYgc2FpZCBEdW5uIHBob25lZCBwb2xpY2Ug
b24gQXByaWwgNCB0byByZXBvcnQgc29tZW9uZSBwb3VuZGluZyBvbiBoaXMgd2luZG93cywgYnV0
IG5vIG9uZSB3YXMgZm91bmQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.