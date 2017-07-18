All CATEGORIES
☰ Menu

Case dropped vs. Cincinnati ex-cop in unarmed man’s shooting

By Dan Sewell
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 01:29 PM | Updated: July 18, 2017 - 04:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Monday, June 19, 2017, file photo, Ray Tensing, a former University of Cincinnati police officer, listens to Assistant Prosecutor Stacey DeGraffenreid present closing arguments at his retrial at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. Amid protests and other local pressure, an Ohio prosecutor is pondering whether to try a third time to get a conviction of Tensing in a racially charged fatal shooting case. Tensing killed Sam DuBose, an unarmed black motorist, during a traffic stop that will have been two years ago on July 19. He has had two hung juries on charges of murder and voluntary manslaughter. (Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


MORE IN NEWS

derby18cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week

When the International Soap Box Derby began more than 80 years ago, the week’s opening ceremonies began with a parade, where police escorted each racer to the Mayflower Hotel so they could walk up the hotel’s golden stairway and get a kiss from a majorette.

medical18_web
Summit County welcomes new medical examiner to ease workload - 6:19 PM
jobs18_02
Program gives summer work to kids with disabilities; city of Stow among the employers
taylor18_01
Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did
coaster19cut_01
Cedar Point offers upclose tour of super secret revamp of the Mean Streak roller coaster
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next