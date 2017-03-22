Cause-of-death cancer ruling aids Ohio drunken driver’s case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgZHJ1bmtlbiBkcml2ZXIgaGFzIGJlZW4gc2VudGVuY2VkIHRvIHNpeCBt
b250aHMgaW4gamFpbCBhZnRlciBhbiBPaGlvIGNvcm9uZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgY2hhbmdl
ZCBpdHMgcnVsaW5nIG9uIHdoYXQga2lsbGVkIGFub3RoZXIgZHJpdmVyIGhlIGhpdCwgYXR0cmli
dXRpbmcgaGVyIGRlYXRoIHRvIGhlciBhZHZhbmNlZCBjYW5jZXIgcmF0aGVyIHRoYW4gdGhlIGNv
bGxpc2lvbi48L3A+PHA+VGhpcnR5LXNpeC15ZWFyLW9sZCBUaW1vdGh5IENhc3RsZSBhcG9sb2dp
emVkIHRvIERlYnJhIE1lYWRvd3MmIzgyMTc7IHJlbGF0aXZlcyBiZWZvcmUgaGUgd2FzIHNlbnRl
bmNlZCBUdWVzZGF5IGluIENvbHVtYnVzIG9uIGxvdy1sZXZlbCBjaGFyZ2UgZm9yIGRyaXZpbmcg
d2hpbGUgaW50b3hpY2F0ZWQuIFRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCByZXBvcnRzIENhc3RsZSB0
b2xkIHRoZSBmYW1pbHkgdGhleSBwcm9iYWJseSBkb24mIzgyMTc7dCBmZWVsIGp1c3RpY2Ugd2Fz
IHNlcnZlZCBhbmQgdGhhdCBoZSYjODIxNztkIGxpa2VseSBmZWVsIHRoYXQgd2F5IHRvbyBpZiBo
ZSB3ZXJlIGluIHRoZWlyIHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgNTgteWVhci1vbGQgTWVhZG93cyBk
aWVkIDExIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIE1heSAyMDE0IGNyYXNoLjwvcD48cD5DYXN0bGUgZXNjYXBl
ZCBhbiBhZ2dyYXZhdGVkIHZlaGljdWxhciBob21pY2lkZSBjaGFyZ2Ugd2hlbiB0aGUgY2F1c2Ut
b2YtZGVhdGggcnVsaW5nIHdhcyBjaGFuZ2VkIGxhc3QgeWVhciwgYWZ0ZXIgdGhlIG9yaWdpbmFs
IGZvcmVuc2ljIHBhdGhvbG9naXN0IGZvciB0aGUgY2FzZSB3YXMgZmlyZWQgYW5kIHRoZSBhdXRv
cHN5IGZpbmRpbmdzIHdlcmUgcmV2aWV3ZWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.