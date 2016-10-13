All CATEGORIES
☰ Menu

Charge dropped against mother of baby who died at Ohio motel

Associated Press

Published: October 13, 2016 - 09:00 AM

MORE IN NEWS

downtown13cut_01 LEAH KLAFCZYNSKI - AKRON BEACON JOURNAL
Akron rolls out some fun: Lounge chairs, cafe seating and sidewalk games pop up downtown - 12:57 PM

To kill a little time while visiting downtown Akron, friends Amber Lamp and Cullen McEaneney hopped into one of the new hanging chaise lounge chairs set up Wednesday along South Main Street.

childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
Cavaliers_Hawks_Basketball84c55_00
LeBron James Family Foundation to set up a home base at UA for I Promise participants
clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
Bob Dyer: Don’t be so sad!
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next