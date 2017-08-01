Charge: Youngstown man hid girlfriend in freezer, lived with her impostor

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WU9VTkdTVE9XTjogQSBtYW4gc3RvcmVkIGhpcyBnaXJsZnJpZW5kJiM4MjE3O3MgYm9keSBp
biBhIGZyZWV6ZXIgd2l0aCB0aGUgaGVscCBvZiBhbm90aGVyIHdvbWFuLCB3aG8gYXNzdW1lZCB0
aGUgZGVhZCBnaXJsZnJpZW5kJiM4MjE3O3MgbGlmZSBieSBtb3ZpbmcgaW50byBoZXIgaG9tZSwg
dXNpbmcgaGVyIGNyZWRpdCBjYXJkcyBhbmQgY2FyaW5nIGZvciBoZXIgZG9nLCBhdXRob3JpdGll
cyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgdHdvIHdlcmUgYXJyZXN0ZWQgYW5kIGNoYXJnZWQgd2l0aCBjb3Jw
c2UgYWJ1c2UgYWZ0ZXIgdGhlIGdpcmxmcmllbmQmIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBsYXN0
IHdlZWtlbmQgaW4gYSBob21lIG5lYXIgWW91bmdzdG93bi4gQSBqdWRnZSBzZXQgYSAkMSBtaWxs
aW9uIGJvbmQgb24gTW9uZGF5IGZvciBLYXRyaW5hIExheXRvbiwgMzQsIGFuZCBBcnR1cm8gTm92
b2EsIDMxLjwvcD48cD5Db3VydCByZWNvcmRzIGRvIG5vdCBsaXN0IGF0dG9ybmV5cyBmb3IgdGhl
bSwgYW5kIHRoZXJlIHdhcyBubyB0ZWxlcGhvbmUgbGlzdGluZyBmb3IgTGF5dG9uIG9yIE5vdm9h
LiBMYXl0b24gaGFzIGFza2VkIGZvciBhIGNvdXJ0LWFwcG9pbnRlZCBhdHRvcm5leS48L3A+PHA+
QXV0aG9yaXRpZXMgc3VzcGVjdCB0aGUgYm9keSBmb3VuZCBpbiB0aGUgZnJlZXplciBpcyBhIG1p
c3Npbmcgd29tYW4gbmFtZWQgU2hhbm5vbiBHcmF2ZXMsIHdobyB3YXMgMjggd2hlbiBzaGUgd2Fz
IHJlcG9ydGVkIG1pc3NpbmcuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgYXdhaXRpbmcgb2ZmaWNpYWwgaWRlbnRp
ZmljYXRpb24gYW5kIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRoZSBjYXVzZSBvZiBkZWF0aC48L3A+PHA+R3Jh
dmVzIGhhZCBub3QgYmVlbiBzZWVuIGZvciBtb250aHMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIG1pc3Npbmct
cGVyc29uJiM4MjE3O3MgcmVwb3J0IGZpbGVkIGJ5IGhlciBmYW1pbHkgaW4gSnVuZS4gSGVyIHNp
c3RlciB0b2xkIG1lZGlhIG91dGxldHMgdGhhdCBHcmF2ZXMmIzgyMTc7IGZyaWVuZHMgbGFzdCBz
YXcgaGVyIGluIEZlYnJ1YXJ5LjwvcD48cD5IZXIgc2lzdGVyIHNhaWQgaXQgd2FzIG5vdCB1bnVz
dWFsIGZvciBHcmF2ZXMgdG8gZ28gYSB3aGlsZSB3aXRob3V0IHRhbGtpbmcgd2l0aCBoZXIgZmFt
aWx5LiBCdXQgdGhleSBzYWlkIHNoZSBuZXZlciBsZWZ0IGhvbWUgd2l0aG91dCBoZXIgY2FyLCBk
b2cgYW5kIHBob25lLCBhbmQgYWxsIHRocmVlIHJlbWFpbmVkIGJlaGluZC48L3A+PHA+WW91bmdz
dG93biBQcm9zZWN1dG9yIERhbmEgTGFudHogc2FpZCB0aGF0IGFyb3VuZCB0aGUgdGltZSBwb2xp
Y2UgYmVsaWV2ZSBHcmF2ZXMgdmFuaXNoZWQsIExheXRvbiBtb3ZlZCBpbiB3aXRoIE5vdm9hIGFu
ZCBiZWdhbiB1c2luZyBHcmF2ZXMmIzgyMTc7IGNhciwgcGhvbmUgYW5kIGNyZWRpdCBjYXJkcyBh
bmQgdGFraW5nIGNhcmUgb2YgaGVyIGRvZy48L3A+PHA+Tm92b2EgYXNrZWQgYSBmcmllbmQgdG8g
a2VlcCBhIHBhZGxvY2tlZCBmcmVlemVyLCBwb2xpY2Ugc2FpZCwgYnV0IHRoZSBtYW4gYmVjYW1l
IHN1c3BpY2lvdXMgYmVjYXVzZSBpdCBoYWQgYmVlbiBsb2NrZWQgZm9yIGEgd2Vlay48L3A+PHA+
VGhlIGZyaWVuZCBtYW5hZ2VkIHRvIG9wZW4gdGhlIGZyZWV6ZXIsIGZvdW5kIHRoZSByZW1haW5z
IGFuZCBjYWxsZWQgcG9saWNlLCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.