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Chemical spill from Ohio Ford plant gets into Lake Erie

Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:56 AM

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