Cincinnati mayoral race tops Tuesday primaries in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQW4gYWxsLURlbW9jcmF0IG1heW9yYWwgcHJpbWFyeSBUdWVzZGF5IHdp
bGwgY3V0IHRvIHR3byB0aGUgY2FuZGlkYXRlcyB0byBsZWFkIE9oaW8mIzgyMTc7cyB0aGlyZC1s
YXJnZXN0IGNpdHkuPC9wPjxwPk5vIFJlcHVibGljYW5zIGFyZSBydW5uaW5nIGluIENpbmNpbm5h
dGkmIzgyMTc7cyBub25wYXJ0aXNhbiBlbGVjdGlvbiwgd2l0aCBpbmN1bWJlbnQgSm9obiBDcmFu
bGV5LCA0Mywgc2Vla2luZyBhIHNlY29uZCBmb3VyLXllYXIgdGVybSBhZ2FpbnN0IENvdW5jaWx3
b21hbiBZdmV0dGUgU2ltcHNvbiBhbmQgZm9ybWVyIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2luY2lubmF0aSBi
b2FyZCBDaGFpcm1hbiBSb2IgUmljaGFyZHNvbiwgYm90aCAzOC48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBi
ZWVuIGEgaGVhdGVkIHJhY2UgYWxyZWFkeSwgd2l0aCB0aGUgY2FuZGlkYXRlcyBkZWJhdGluZyBp
c3N1ZXMgc3VjaCBhcyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHN0cmVldGNhciBzeXN0ZW0gYW5kIGd1biB2
aW9sZW5jZS4gVGhlIHR3byBwcmltYXJ5IGxlYWRlcnMgd2lsbCBmYWNlIG9mZiBpbiB0aGUgTm92
ZW1iZXIgZ2VuZXJhbCBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+SW4gb3RoZXIgcHJpbWFyaWVzIFR1ZXNkYXks
IFlvdW5nc3Rvd24mIzgyMTc7cyBpbmN1bWJlbnQgRGVtb2NyYXRpYyBtYXlvciBmYWNlcyBhIHBy
aW1hcnkgcmVtYXRjaCBhZnRlciBhIG5hcnJvdyB2aWN0b3J5IGluIDIwMTMuPC9wPjxwPkpvaG4g
TWNOYWxseSBkZWZlYXRlZCBKYW1hZWwgVGl0byBCcm93biwgZm9ybWVyIENpdHkgQ291bmNpbCBw
cmVzaWRlbnQsIGJ5IDE0MiB2b3RlcyBpbiAyMDEzLiBNY05hbGx5IHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBp
bXByb3ZlZCBxdWFsaXR5IG9mIGxpZmUgaW4gdGhlIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIGNpdHkuIEJyb3du
IHNhaWQgaGUgd291bGQgZm9jdXMgb24gam9iIGNyZWF0aW9uLjwvcD48cD5GaXZlIERlbW9jcmF0
cyBhbmQgZm91ciBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgaW4gdGhlIENvbHVtYnVzIENpdHkgQ291bmNpbCBw
cmltYXJ5LCB3aXRoIHBvbGljZS1jb21tdW5pdHkgdGVuc2lvbnMgYSBrZXkgaXNzdWUgaW4gdGhl
IHN0YXRlJiM4MjE3O3MgY2FwaXRhbCBhbmQgbGFyZ2VzdCBjaXR5LiBUaGUgdG9wIHNpeCB2b3Rl
LWdldHRlcnMgd2lsbCBhZHZhbmNlIGZyb20gdGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIHByaW1hcnkgdG8gdmll
IGZvciB0aHJlZSBzZWF0cyBpbiBOb3ZlbWJlci4gRGVtb2NyYXRpYyBNYXlvciBBbmRyZXcgR2lu
dGhlciB3YXMgZWxlY3RlZCB0byBhIGZvdXIteWVhciB0ZXJtIGluIDIwMTUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.