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Cincinnati mistakenly honors man suspected of killing officer

Associated Press

Published: May 19, 2017 - 10:24 AM | Updated: May 19, 2017 - 12:42 PM
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FILE - In this undated file photo provided by the Cincinnati Police Department shows Officer Sonny Kim. Cincinnati Mayor John Cranley tearfully apologized, Thursday, May 18, 2017, to the city's police officers after his office unwittingly approved a proclamation honoring a man suspected of killing Kim in an ambush in June 2015. (Cincinnati Police Department via AP)


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