All CATEGORIES
☰ Menu

Cincinnati Zoo’s baby hippo named honorary deputy sheriff

Associated Press

Published: July 14, 2017 - 01:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE- In this Tuesday, July 11, 2017, file photo provided by the Cincinnati Zoo & Botanical Garden, Fiona, a baby Nile hippopotamus, born prematurely Jan. 24, 2017, swims outside for the first time with her father Henry, right, as her mother Bibi, left, watches in the pool of the zoo's Hippo Cove exhibit in Cincinnati. Hamilton Countys sheriff and several deputies presented Fiona and her team of caretakers with a certificate naming the hippo as an honorary deputy sheriff on Wednesday, July 12, 2017. (Michelle Curley/Cincinnati Zoo & Botanical Garden via AP)


MORE IN NEWS

firestone14cut_1 Mark Duncan - AP
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’

Arnold Palmer and Firestone Country Club will forever be linked.

skull15cut_01
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2012 - 1:08 PM
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property
blackmale14_harper
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron
coventry31cut-03
Authorities: Driver who fatally struck 2 teen girls in May was texting and driving; New Franklin woman charged in deadly crash - 2:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next